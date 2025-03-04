MSC地中海航運公司的行政總裁Soren Toft表示，「若按當前形式出台，將產生重大後果」，「我們要麼將不得不調整我們的網絡，取消覆蓋範圍，要麼我們將不得不增加成本」，「最終消費者將不得不為此買單」。

承運商在美國卸貨時通常會停靠多個港口。Toft表示，如果每次停靠都要收取100萬美元費用，他們可能會重新設計航線，減少停靠、裁掉較小的港口。

「非核心港口將面臨風險」，他表示。較小的港口，包括奧克蘭港，對美國農產品出口和其他大宗商品至關重要。

Toft引用了世界航運理事會對美國貿易代表辦公室提議的評估，估計對整個行業的影響可能超過200億美元，這可能相當於每個貨櫃額外增加600至800美元。

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