報告提到「特朗普總統應對對華關係中挑戰的興趣與美國國會對此議題的濃厚興趣相得益彰。根據總統備忘錄，美國貿易代表辦公室將評估近期與中國永久性正常貿易關係地位（PNTR）相關的立法提案，並就此類立法提案的任何擬議變更提出建議」。

去年11月特朗普獲勝後，眾議院中國特設委員會主席John Moolenaar提出一項立法，旨在剝奪中國的永久性正常貿易關係地位。

現任美國貿易代表賈米森·格里爾(Jamieson Greer)對華立場強硬，此前就主張美中「戰略脫鈎」，撤銷中國的永久性正常貿易關係地位，收緊對外投資管控，對中國商品加徵新的、更高的關稅並限制中國商品經由第三國進入美國。

此外該報告表示，對中國半導體產業的調查仍在進行中，美國貿易代表辦公室已提出就此與中國進行磋商。

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