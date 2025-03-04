彭博社報道，對基金持倉的分析顯示，規模超過10億美元的富達中國地區基金（Fidelity China Region Fund）1月在香港市場進行了較大的倉位調整，悉數減持中石油（0857），同時減持建行（0939）、工行（1398）、阿里巴巴（9988）和網易（9999），此外還建倉昆侖能源（0135）。該基金1月份披露持倉市值增加0.9%，至11億美元。
資料顯示，基金減持的部分股份包括，中石油549萬股、建行107萬股、工行63.5萬股、網易21.9萬股、紫金（2899）26.6萬股、阿里11.35萬股、財險（2328）9萬股、太保（2601）6.6萬股、李寧（2331）5.2萬股、美團（3690）4.6萬股、平保（2318）2.4萬股、比亞迪（1211）3500股。
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