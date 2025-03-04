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富達中國地區基金清倉中石油 減持阿里、建行等

彭博社報道，對基金持倉的分析顯示，規模超過10億美元的富達中國地區基金（Fidelity China Region Fund）1月在香港市場進行了較大的倉位調整，悉數減持中石油（0857），同時減持建行（0939）、工行（1398）、阿里巴巴（9988）和網易（9999），此外還建倉昆侖能源（0135）。該基金1月份披露持倉市值增加0.9%，至11億美元。