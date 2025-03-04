聲明指出，「根據市場情况，逐步增產的決定也可能會暫停或逆轉。這種靈活性將使OPEC+能夠繼續支持石油市場的穩定」。

市場預期OPEC+下月將再次推遲增產時間。自去年6月首次宣布復產路線圖以來，該組織已三度推遲重啟增產。對於沙特和許多其他產油國而言，目前油價過低，今年晚些時候全球石油市場料將面臨你供應過剩。

布蘭特期油曾跌最多0.81%，低見71.04美元，是2024年12月9日70.92美元後最低。現報71.14美元，跌0.67%。連跌3日，累計跌2.9美元，對上一次連跌3日是2月14日。

紐約期油曾跌最多0.6%，低見67.96美元，是3月3日67.89美元後最低，而67.89美元是2024年12月10日67.72美元後最低。現報68.07美元，跌0.44%。連跌3日，累計跌2.28美元，對上一次連跌3日是2月14日。

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