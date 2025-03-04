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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌0.07點子至3.87155%，是2月14日後最低，當日報3.67298%。對上一次連跌4日是2月5日，當日拆息報3.68387%。

港元現報7.7755元升值14點子，曾貶值最多11點子，報7.778元，亦曾升值最多15點子，報7.7754元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升4.21點子至3.12595%，是2月28日後最高；1星期HIBOR跌0.71點子至3.42643%，是2月12日後最低；2星期HIBOR跌1.39點子至3.48548%，是2月12日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.16點子至3.98601%，是2月28日後最高；6個月期HIBOR跌1.61點子至4%，是2月20日後最低；12個月期HIBOR跌0.21點子至4.10143%，是2月25日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減27.37億元，至總數19731.79億元，是2月27日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減31.3億元，至總數6082.05億元，是2月27日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為447億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增3.93億元，至總數13069.98億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減9.64億元，至總數12034.44億元，是1月21日後最低。

美匯美息

美元指數現報106.599貶值0.148點或0.14%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32471%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.3645%，連續2日擴闊，利差是2025年2月25日後最闊，當日差距為-0.3853%。

對上一次連續2日擴闊，是2025年2月25日，當日利差報-0.3853%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor跌13點子至1.686%，是1月26日後最低；1星期Shibor跌9.4點子至1.718%，是2月8日後最低；2星期Shibor跌7.7點子至1.824%，是2月13日後最低；1個月期Shibor升0.9點子至1.892%，是2024年7月4日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor升1.1點子至1.979%，是2024年6月28日後最高；6個月期Shibor升1.1點子至1.979%，是2024年6月28日後最高；1年期Shibor升1點子至1.967%，是2024年7月29日後最高。

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