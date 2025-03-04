報告指，鑑於華盛頓對北京方面的施壓，繼續做多美元/離岸人民幣；隨著美國優先貿易政策審查即將到來，關稅壓力可能會在4月加劇。

離岸人民幣曾升值最多0.31%，是2月24日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.4%。升值至7.2803元，是2月27日7.2623元後最強。現報7.2842元，跌0.26%。

在岸人民幣曾升值最多0.14%，是2月28日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.15%。升值至7.277元，是2月28日7.2759元後最強。現報7.2798元，跌0.11%。

美匯指數曾跌最多0.32%，低見106.401，是2月26日106.159後最低。現報106.58，跌0.16%。連續跌2日，累計跌1.034，對上一次連續跌2日是2月25日。

其他報道

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日

OPEC+意外宣布從4月開始恢復增產 油價見近3個月低

美再對華加關稅 丘應樺：是否包括港貨仍不清晰

富達中國地區基金清倉中石油 減持阿里、建行等

花旗再現烏龍交易 錯誤轉帳468億予客戶

美國：將評估中國「永久性正常貿易關係地位」相關國會提案

MSC地中海航運警告 美國對中國船舶收費 或導致貨櫃運費提高25%

美國晶片法案辦公室據報裁員四成

高盛CEO：美國經濟陷入衰退可能性很小

滬深三大股指低開 人行進行382億人幣逆回購

恒指低開328點 比亞迪跌7.5% 科指跌2.4% 跌穿20天線

雍禾醫療料全年虧損減少

港股ADR跌165點 夜期低水96點 創科、普拉達、澳博等業績

比亞迪折讓7.8%配股籌433億 阿聯酋Al-Futtaim家辦有份

美債息續跌 道指跌649點 見兩個月最大跌幅 納指跌2.6% 見3個月低

北水增持盈富 減持聯想