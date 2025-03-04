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野村：對華加徵20%關稅 離岸人民幣或跌至7.46

彭博社報道，野村報告稱，如果特朗普對中國加徵20%的關稅生效，離岸人民幣兌美元可能貶至7.46的水平。野村認為，北京方面最終將允許人民幣調整，以應對美國的關稅，類似於2018年和2019年中美貿易爭端期間的做法

報告指，鑑於華盛頓對北京方面的施壓，繼續做多美元/離岸人民幣；隨著美國優先貿易政策審查即將到來，關稅壓力可能會在4月加劇。

離岸人民幣曾升值最多0.31%，是2月24日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.4%。升值至7.2803元，是2月27日7.2623元後最強。現報7.2842元，跌0.26%。

在岸人民幣曾升值最多0.14%，是2月28日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.15%。升值至7.277元，是2月28日7.2759元後最強。現報7.2798元，跌0.11%。

美匯指數曾跌最多0.32%，低見106.401，是2月26日106.159後最低。現報106.58，跌0.16%。連續跌2日，累計跌1.034，對上一次連續跌2日是2月25日。

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