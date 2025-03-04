恒指今早低開328點，高位跌70點，低位跌458點，高低波幅388點。上升股份比例為19.97%，下跌為34.79%，無升跌為45.23%。

恒指半日跌105點或0.46%，報22901點，大市成交金額1569億元；國指跌62點或0.74%，報8357點。恒生科技指數收報5521點，跌0.27%。

藍籌股成交金額762.89億元，佔大市成交48.62%；科指成份股成交金額490.21億元，佔大市成交31.24%；國指成份股成交金額697.37億元，佔大市成交44.44%。

24隻雙櫃台股，總成交0.65億元人民幣，相當於約0.69億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加0.52%，至142.04億元，佔大市成交9.05%。牛熊證成交金額67.62億元，增加13.16%；窩輪成交金額74.41億元，減少8.73%。

藍籌36隻升，42隻下跌，5隻無升跌。周大福（1929）升4.1%，收報7.88元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌6.82%，收報16.68元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，15隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是美的集團（0300）收報73.45元，升3.16%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報33.4元，跌4.98%。

恒指續低於10天線(23172.98點)，下試20天線(22452.73點)。科指續低於10天線(5697.98點)，曾跌穿20天線(5486.49點)。

北水南下合計淨流入6.58億元，較上日減少93.25%，連續第8日流入，累計流入994.02億元，對上一次連續8日淨流入是2024年12月30日。北水本月累計流入104億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）647.22億元，較上日減50.26%，佔香港市場成交額由上日的21.55%減至20.62%。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.99%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為3.88%。低見22547.53點，是2月20日22436.13點後最低。

科指曾跌最多3.2%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為6.28%。低見5358.76點，是2月14日5300.01點後最低。連跌4日，累計跌432.66點，對上一次連跌4日是2024年11月26日。

國指曾跌最多2.5%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為4.24%。低見8209.09點，是2月17日8207.35點後最低。

焦點股

比亞迪（1211）曾跌最多8.14%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為8.73%。低見334元，是2月12日327.4元後最低。連跌3日，累計跌58.99元，對上一次連跌3日是2024年12月31日。成交金額增148.62%，至120.46億元，是2021年1月21日後最多，當日達170.18億元。

個股表現

雍禾醫療（2279）料全年虧損減少。收報1元，跌2.91%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，置富產業信託（0778）收報4.22元，跌1.4%。

五礦資源（1208）收報2.29元，升1.78%。

普拉達（1913）收報69.65元，升1.68%。

澳博（0880）收報2.45元，升0.41%。

創科實業（0669）收報111.3元，跌0.09%。

比亞迪（1211）折讓7.8%配股籌433億，阿聯酋Al-Futtaim家辦有份收報339.6元，跌6.6%。

平保子公司擬2.068元私有化壹賬通（6638），溢價逾兩成。收報1.67元，跌1.18%。

鷹君（0041）稅後核心利潤跌16%，至15.5億元。收報11.48元，跌2.55%。

七牛智能（2567）發盈警，預計去年虧損擴大至最多4.6億人幣。收報0.89元，跌3.26%。

耀才證券（1428）獲芝商所頒最關鍵合作經紀商。收報2.68元，跌0.37%。

華晨中國（1114）派特別息1元，料3月28日或前後以現金方式派發。收報3.9元，跌8.02%。

楊協成披露去年持港股大增5.53億，涉增持維他奶（0345）有關。收報9.47元，跌1.87%。

小鵬（9868）2月交付量升5.7倍至逾3萬輛。收報79.75元，跌1.97%。

深圳國際（0152）料去年盈利增長最多63%。收報7.4元，升3.35%。

中銀香港（2388）為多間企業提供人民幣貿易融資，單筆最多4億元人幣。創52周高，見28.7元，收報28.65元，升2.32%。

The Capital Group，增持渣打（2888）。收報123.3元，跌0.56%。

GIC減持財險（2328）。收報13.08元，升2.35%。

破頂股表現

破頂股包括，細葉榕科技（8107）創上市新高，見0.8元，收報0.67元，升9.84%；德益控股（9900）創上市新高，見16.02元，收報16元，升2.43%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見26.7元，收報26.7元，升1.52%；蜜雪冰城（2097）創上市新高，見312元，收報290.8元，升0.28%；Ａ南方港元－Ｒ（83122）創上市新高，見1080.25元，收報1080.25元，升0.12%；江蘇寧滬高速公路（0177）創52周高，見9.18元，收報9.17元，升0.88%；國泰航空（0293）創52周高，見10.74元，收報10.62元，升2.31%；中國管業（0380）創52周高，見0.146元，收報0.122元，升22%；大新金融（0440）創52周高，見31.15元，收報31.05元，升3.33%；捷隆控股（1425）創52周高，見0.78元，收報0.75元，無升跌；天寶集團（1979）創52周高，見1.85元，收報1.83元，升2.81%；復星旅遊文化（1992）創52周高，見7.7元，收報7.68元，無升跌。

破頂指數成份股包括，中銀香港（2388）創52周高，見28.7元，收報28.65元，升2.32%；匯控（0005）創52周高，見92.15元，收報91.7元，升0.49%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，中手游（0302）低見0.55元，收報0.57元，無升跌；中國天化工（0362）低見0.019元，收報0.022元，跌21.43%；中國衛生集團（0673）低見0.185元，收報0.198元，跌1%；第七大道（0797）低見0.405元，收報0.405元，跌10%；廣聯工程控股（1413）低見0.076元，收報0.082元，跌2.38%；安樂工程（1977）低見0.75元，收報0.76元，跌1.3%；彩客新能源（1986）低見0.71元，收報0.72元，跌6.49%；華滋國際海洋（2258）低見0.137元，收報0.165元，升1.85%；潤邁德－Ｂ（2297）低見0.128元，收報0.133元，跌8.9%；高視醫療（2407）低見7.8元，收報7.95元，跌1.49%。

36隻股份創52周低，其中十隻包括，中石化（0386）低見4.05元，收報4.08元，跌0.73%；REGAL INT'L（0078）低見1.72元，收報1.77元，跌4.84%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.51元，收報0.51元，跌3.77%；大家樂集團（0341）低見7.14元，收報7.19元，跌0.83%；莊士機構國際（0367）低見0.305元，收報0.305元，跌7.58%；中國石油化工股份（0386）低見4.05元，收報4.08元，跌0.73%；ASMPT（0522）低見55.5元，收報57.3元，跌1.04%；首鋼資源（0639）低見2.24元，收報2.25元，跌1.75%；創維集團（0751）低見2.51元，收報2.54元，跌1.55%；利亞零售（0831）低見0.31元，收報0.315元，跌1.56%。

異動股

上升異動股，包括，中國城市基礎設施（2349）收報0.062元，升24%；華和控股（9938）收報0.109元，升22.47%；中國管業（0380）創52周高，見0.146元，收報0.122元，升22%；中安控股集團（8462）收報0.09元，升21.62%；安科系統（8353）創52周高，見1.01元，收報0.97元，升21.25%；飛霓控股（8480）收報0.19元，升20.25%；百心安－Ｂ（2185）收報2.21元，升18.82%；香港潮商集團（2322）收報0.73元，升15.87%；中國新城鎮（1278）收報0.07元，升14.75%；國家聯合資源（0254）收報0.032元，升14.29%。

下跌異動股，包括，中國天化工（0362）創上市新低，見0.019元，收報0.022元，跌21.43%；朸濬國際（1355）收報0.118元，跌20.27%；吉星新能源（3395）收報0.12元，跌20%；博時以太幣－Ｕ（9009）創上市新低，見0.199元，收報0.199元，跌16.03%；中國置業（0736）收報0.11元，跌16.03%；歐科雲鏈（1499）收報0.155元，跌15.76%；中國集成控股（1027）收報0.72元，跌15.29%；力高集團（1622）收報0.131元，跌14.94%；嘉實以太幣－Ｕ（9179）創上市新低，見0.645元，收報0.645元，跌13.65%；嘉實以太幣（3179）創上市新低，見4.86元，收報5元，跌13.64%。

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