致同（香港）會計師事務所發表《亞洲私募股權投資觀點2025》，指出隨著市場活動於2024年回升，亞洲私募股權行業展現出重拾樂觀的勢頭。儘管面對貿易關稅上升、地緣政治衝突及全球經濟不確定性持續，亞太地區私募股權市場依然具吸引力。較低利率、有利商業營運的監管政策，以及人工智能(AI)尤其在中國的快速發展，正提振投資者信心，為該地區創造大量私募股權投資機遇。受益於AI的廣泛應用及電子商務的持續擴展，亞太地區正迅速崛起為私募股權投資的主要增長中心。
致同香港諮詢主管合伙人湯飈表示，「亞洲的併購及收購活動於2024年重拾動力，標誌著私募股權交易量連續兩年下滑的結束。這一復蘇主要受亞太地區交易激增所推動，尤其是東南亞地區，各國均錄得強勁的本地生產總值增長。此外，『中國+1』策略提倡供應鏈及投資多元化至中國以外的地區，為亞太地區帶來顯著的增長動力，進一步推動交易活動，並爲私募股權領域注入了新的活力」。
湯飈表示，「儘管全球地緣政治不確定性仍然存在，2025年亞太地區私募股權市場仍然樂觀，這主要得益於東南亞及科技、媒體與通信行業的強勁交易活動。強勁的消費需求以及持續的數碼化轉型進一步推動了該地區的增長。展望2025年，這種積極勢頭預計將持續，並由多項機遇支撐，包括中國AI初創企業如DeepSeek的成功、東南亞電子商務市場蓬勃發展，以及印度日益增長的消費力。此外，較低的利率降低了借貸成本，預期將進一步促進投資活動，支持市場保持上升趨勢」。
致同香港諮詢總監麥瑋方女士表示，「中國政府對AI發展的大力支持，加之國內龐大的數據資源及高度接受科技創新的用戶群體，為AI行業的快速增長奠定了堅實基礎。生成式AI應用的快速推廣，以及AI技術在傳統行業中的深度融合，也進一步激發了投資者的興趣。在全球私募股權公司積極尋求高增長機遇的背景下，中國的AI行業憑藉其戰略優勢和巨大的增值潛力，成為備受矚目的投資焦點。在全球數碼轉型進程的推動下，中國的AI創新正日益成為未來經濟與技術發展的關鍵動力」。
湯飈表示，「電池巨頭寧德時代計劃於香港上市，預計募資規模達50億美元，或將成為2025年港交所規模最大的IPO，彰顯了香港市場重新煥發的吸引力。然而，在當前複雜的全球競爭格局下，香港需進一步完善市場機制、增強資本市場活力，並推動金融模式創新，以應對多變的外部挑戰及增強國際競爭力」。
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