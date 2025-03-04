商務部指出，將禁止有關企業從事與中國有關的進出口活動及禁止在中國境內新增投資。

另商務部同時公布，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將萊多斯公司等15家危害中國國家安全和利益的美國實體列入出口管制管控名單，禁止向該15家美國實體出口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止。特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

被列入不可靠實體清單的10家美國實體：

1. 特科姆公司(TCOM, Limited Partnership)

2. 搖桿舵公司(Stick Rudder Enterprises LLC)

3. 特勵達．布朗工程公司(Teledyne Brown Engineering, Inc.)

4. 亨廷頓．英格爾斯工業公司(Huntington Ingalls Industries Inc. )

5. 航空防務公司(S3 AeroDefense)

6. 立方公司(Cubic Corporation)

7. 文本礦公司(TextOre)

8. ACT1聯邦公司(ACT1 Federal)

9. 埃克索維拉公司(Exovera)

10. 扁平地球管理公司(Planate Management Group)

被列入出口管制管控名單的15家美國實體：

1. 萊多斯公司(Leidos)

2. 吉布斯和考克斯公司(Gibbs&Cox, Inc. )

3. 監控研究公司（IP Video Market Info, Inc. ）

4. SourceMap公司(Sourcemap, Inc.)

5. 斯凱迪奧公司(Skydio, Inc.)

6. 急速飛行公司(Rapid Flight LLC)

7. 紅色六方案公司(Red Six Solutions)

8. 護盾人工智能公司(Shield AI, Inc. )

9. 浩劫人工智能公司(HavocAI)

10. 尼羅斯科技公司(Neros Technologies)

11. Group W公司(Group W)

12. 愛爾康公司(Aerkomm Inc. )

13. 通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ）

14. 通用動力陸地系統公司(General Dynamics Land Systems)

15. 宇航環境公司(Aero Vironment)

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