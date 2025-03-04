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匯豐啟德分行開業 高端客做任務可贏周杰倫演唱會飛

匯豐位於啟德體育園啟德零售館的卓越理財中心及分行現已開業，自即日至3月29日，合資格卓越理財客戶到啟德分行完成指定任務，可參加夾公仔機遊戲，贏取包括國泰/匯豐香港國際七人欖球賽門票、M+入場券、周杰倫《嘉年華》2025香港站演唱會門票、匯豐160周年限定版禮品及購物禮券等，每日共派發160份獎品。

相關任務為完成更新風險取向問卷，並進行財務狀況檢討或以財富規劃工具作個人財務規劃後。

匯豐指，啟德分行除了服務區內居民及體育園區訪客，亦將透過不同的體育、文化及娛樂主題推廣活動連結客戶，體現匯豐支持推動香港文化體育及盛事發展的承諾。國泰/匯豐香港國際七人欖球賽將於今年3月28至30日首次移師啟德體育園舉行，該行於新分行加入以欖球為主題的期間限定特色裝置和遊戲。

除了欖球外，匯豐與啟德體育園的策略性合作計劃亦包括在啟德零售館興建全港第一個AirBadminton戶外羽毛球場﹐卓越理財客戶可在場地正式向公眾開放前，於今年3月率先體驗。該行未來會配合舉辦推廣戶外羽毛球等社區活動，繼續推動體育普及化和提倡健康生活。

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