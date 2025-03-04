香港科技探索（1137）旗下24小時網上購物商場HKTVmall今年開業十周年，為感謝客戶多年來的支持，HKTVmall於即日至4月1日舉行周年優惠活動，以大量激筍折扣及大派優惠券回饋客戶。
HKTVmall向每位客戶大派最少12張十周年專屬優惠券，包括多張品牌商戶及個人化專屬優惠券，例如：LEGO、NESPRESSO、冷凍及急凍食品、保健品、貓狗產品等類別。每位客戶的優惠券組合各有不同，只要在「10周年慶」期間登入HKTVmall即可領取。
另外，精選的28間商戶會每日輪流進行全店折扣，優惠低至45折。商戶更會在每晚九時開始進行直播節目，向觀眾派發高達600元 的直播購物優惠券或送出特選禮品，直播優惠券可與全店折扣同時使用。客戶只要準時進入直播間收看直播，即有更大機會搶到限定奬賞。
HKTVmall超過540間商戶攜手推出跨店滿減優惠，提供超過30萬款產品。只要於指定商戶購物滿300元，即可減30元，每張訂單最多可減90元。部分商戶更同時提供「每日一店」及「跨店滿減」優惠，客戶只要於指定日子選購「每日一店」商戶產品，不但可享全店優惠，亦同時享有跨店每300元 減30元優惠，賺盡雙重優惠。
此外，HKTVmall精選56款超人氣皇牌產品每日輪流以「秒殺價」限量發售，部分秒殺價更低至原價2折。指定「日日秒殺價」產品每日中午12時及下午6時準時開搶。
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