港股今早低開後跌幅收窄，科指20天線失而復得。恒指見1周低，科指、國指見兩周低。比亞迪（1211）配股集資435億，曾跌最多8.14%，見近三周低，成交金額增257.59%，至173.26億元，創新高，同時亦是跌幅最大的藍籌。吉利（0175）亦受累跌5.7%。

兩隻ETF成為成交金額最多股份。盈富基金（2800）成交金額增18.22%，至228.8億元，是2月28日後最多；收跌0.34%。恒生中國企業（2828）成交金額增3.08%，至200.81億元，是2024年9月27日後最多，當日達270.64億元；收跌0.58%。排第八的南方恒生科技（3033）成交金額減12.73%，至78.73億元，是2月20日後最少，當日達77.28億元。

恒指今早低開328點，高位升44點，低位跌458點，高低波幅503點。上升股份比例為29.85%，下跌為35.43%，無升跌為34.71%。

恒指收市跌64點或0.28%，報22941點，大市成交金額2695億元，較上日減少10.72%，是2月19日2625.67億元成交後最少；國指跌52點或0.62%，報8367點。恒生科技指數收報5535點，跌0.22點，不足1%。

藍籌股成交金額1369.85億元，佔大市成交50.82%；科指成份股成交金額868.87億元，佔大市成交32.24%；國指成份股成交金額1224.59億元，佔大市成交45.43%。

24隻雙櫃台股，總成交0.99億元人民幣，相當於約1.05億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加18.36%，至167.25億元，佔大市成交6.2%。牛熊證成交金額81.4億元，增加36.22%；窩輪成交金額85.85億元，增加5.28%。

藍籌41隻升，38隻下跌，4隻無升跌。周大福（1929）升5.28%，收報7.97元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）跌6.77%，收報339元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，9隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是同程旅行（0780）收報17.9元，升3.71%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報33.55元，跌4.55%。

恒指續低於10天線(23177.04點)，曾下試20天線(22454.75點)。科指續低於10天線(5699.43點)，20天線(5487.21點)失而復得。

北水南下合計淨流出12億元，終止連續7日流入，是2月20日後再次流出，當日流64.41億元。北水本月累計流入85.42億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1172.43億元，較上日減9.91%，佔香港市場成交額由上日的21.55%增至21.74%。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.99%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為3.88%。低見22547.53點，是2月20日22436.13點後最低。今日收市報22941.77點，是2月28日後收市新低，當日報22941.32點。

科指曾跌最多3.2%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為6.28%。低見5358.76點，是2月14日5300.01點後最低。今日收市報5535.64點，是2月20日後收市新低，當日報5500.02點。連跌4日，累計跌418.15點，對上一次連跌4日是2024年11月26日。

國指曾跌最多2.5%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為4.24%。低見8209.09點，是2月17日8207.35點後最低。今日收市報8367.47點，是2月20日後收市新低，當日報8322.56點。

焦點股

比亞迪（1211）曾跌最多8.14%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為8.73%。低見334元，是2月12日327.4元後最低。收市報339元，是2月13日後收市新低，當日報339元。收報339元，跌6.77%。連跌3日，累計跌59.6元，對上一次連跌3日是2024年12月31日。成交金額增257.59%，至173.26億元，創新高。

午後消息股表現

HKTVmall 賀10周年 向每位客戶大派最少12張專屬優惠券。香港科技探索（1137）收報1.25元，跌0.79%。

匯豐（0005）啟德分行開業 高端客做任務可贏周杰倫演唱會飛。創52周高，見92.6元，收報92.05元，升0.88%。

騰訊（0700）AI助手元寶內地下載排行榜超過DeepSeek。收報491元，升1.61%。

名創優品（9896）據報擬分拆潮玩品牌Top Toy在港上市。收報39.75元，跌0.13%。

小鵬汽車（9868）創始人何小鵬：盡快將自動駕駛技術帶來香港。收報78.9元，跌3.01%。

今早及隔晚消息股表現

雍禾醫療（2279）料全年虧損減少。收報0.98元，跌4.85%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，置富產業信託（0778）收報4.25元，跌0.7%。

五礦資源（1208）收報2.35元，升4.44%。

普拉達（1913）收報68.3元，跌0.29%。

澳博（0880）收報2.45元，升0.41%。

創科實業（0669）收報112.1元，升0.63%。

比亞迪（1211）折讓7.8%配股籌433億，阿聯酋Al-Futtaim家辦有份收報339元，跌6.77%。

平保子公司擬2.068元私有化壹賬通（6638），溢價逾兩成。收報1.68元，跌0.59%。

鷹君（0041）稅後核心利潤跌16%，至15.5億元。收報11.82元，升0.34%。

七牛智能（2567）發盈警，預計去年虧損擴大至最多4.6億人幣。收報0.91元，跌1.09%。

耀才證券（1428）獲芝商所頒最關鍵合作經紀商。收報2.67元，跌0.74%。

華晨中國（1114）派特別息1元，料3月28日或前後以現金方式派發。收報3.84元，跌9.43%。

楊協成披露去年持港股大增5.53億，涉增持維他奶（0345）有關。收報9.4元，跌2.59%。

小鵬（9868）2月交付量升5.7倍至逾3萬輛。收報78.9元，跌3.01%。

深圳國際（0152）料去年盈利增長最多63%。收報7.41元，升3.49%。

中銀香港（2388）為多間企業提供人民幣貿易融資，單筆最多4億元人幣。創52周高，見28.75元，收報28.7元，升2.5%。

The Capital Group，增持渣打（2888）。收報124.4元，升0.32%。

GIC減持財險（2328）。收報13.06元，升2.19%。

雍禾醫療（2279）料全年虧損減少。收報0.98元，跌4.85%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，置富產業信託（0778）收報4.25元，跌0.7%。

五礦資源（1208）收報2.35元，升4.44%。

普拉達（1913）收報68.3元，跌0.29%。

澳博（0880）收報2.45元，升0.41%。

創科實業（0669）收報112.1元，升0.63%。

比亞迪（1211）折讓7.8%配股籌433億，阿聯酋Al-Futtaim家辦有份收報339元，跌6.77%。

平保子公司擬2.068元私有化壹賬通（6638），溢價逾兩成。收報1.68元，跌0.59%。

鷹君（0041）稅後核心利潤跌16%，至15.5億元。收報11.82元，升0.34%。

七牛智能（2567）發盈警，預計去年虧損擴大至最多4.6億人幣。收報0.91元，跌1.09%。

耀才證券（1428）獲芝商所頒最關鍵合作經紀商。收報2.67元，跌0.74%。

華晨中國（1114）派特別息1元，料3月28日或前後以現金方式派發。收報3.84元，跌9.43%。

楊協成披露去年持港股大增5.53億，涉增持維他奶（0345）有關。收報9.4元，跌2.59%。

小鵬（9868）2月交付量升5.7倍至逾3萬輛。收報78.9元，跌3.01%。

深圳國際（0152）料去年盈利增長最多63%。收報7.41元，升3.49%。

中銀香港（2388）為多間企業提供人民幣貿易融資，單筆最多4億元人幣。創52周高，見28.75元，收報28.7元，升2.5%。

The Capital Group，增持渣打（2888）。收報124.4元，升0.32%。

GIC減持財險（2328）。收報13.06元，升2.19%。

破頂股表現

破頂股包括，利華控股集團（1346）創上市新高，見1.26元，收報1.26元，升5%；細葉榕科技（8107）創上市新高，見0.8元，收報0.68元，升11.48%；德益控股（9900）創上市新高，見16.32元，收報16.32元，升4.48%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見26.9元，收報26.85元，升2.09%；蜜雪冰城（2097）創上市新高，見312元，收報289.6元，跌0.14%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1089.7元，收報1089.5元，升0.02%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8456.25元，收報8456.25元，升0.03%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1088.25元，收報1088.25元，升0.02%；Ａ南方港元－Ｒ（83122）創上市新高，見1080.25元，收報1079.35元，升0.03%；江蘇寧滬高速公路（0177）創52周高，見9.18元，收報9.09元，無升跌；國泰航空（0293）創52周高，見10.74元，收報10.58元，升1.93%；國華（0370）創52周高，見0.8元，收報0.8元，升9.59%；中國管業（0380）創52周高，見0.146元，收報0.118元，升18%；大新金融（0440）創52周高，見31.25元，收報31元，升3.16%；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.46元，收報0.46元，無升跌；信星集團（1170）創52周高，見0.85元，收報0.84元，升2.44%。

破頂指數成份股包括，中銀香港（2388）創52周高，見28.75元，收報28.7元，升2.5%；匯控（0005）創52周高，見92.6元，收報92.05元，升0.88%。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，中手游（0302）低見0.55元，收報0.58元，升1.75%；中國天化工（0362）低見0.019元，收報0.021元，跌25%；卓悅控股（0653）低見0.138元，收報0.141元，跌4.73%；中國衛生集團（0673）低見0.185元，收報0.198元，跌1%；第七大道（0797）低見0.405元，收報0.405元，跌10%；華音國際控股（0989）低見0.28元，收報0.28元，跌3.45%；廣聯工程控股（1413）低見0.076元，收報0.079元，跌5.95%；安樂工程（1977）低見0.75元，收報0.77元，無升跌；彩客新能源（1986）低見0.7元，收報0.72元，跌6.49%；華滋國際海洋（2258）低見0.137元，收報0.168元，升3.7%。

46隻股份創52周低，其中十隻包括，中石化（0386）低見4.05元，收報4.08元，跌0.73%；REGAL INT'L（0078）低見1.72元，收報1.81元，跌2.69%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.51元，收報0.52元，跌1.89%；大家樂集團（0341）低見7.14元，收報7.22元，跌0.41%；莊士機構國際（0367）低見0.305元，收報0.35元，升6.06%；中國石油化工股份（0386）低見4.05元，收報4.08元，跌0.73%；ASMPT（0522）低見55.5元，收報57.5元，跌0.69%；首鋼資源（0639）低見2.24元，收報2.25元，跌1.75%；亞倫國際（0684）低見0.58元，收報0.6元，升3.45%；創維集團（0751）低見2.51元，收報2.53元，跌1.94%。

異動股

上升異動股，包括，滉達富控股（1348）收報0.072元，升35.85%；連成科技集團（8635）創52周高，見0.33元，收報0.325元，升33.74%；飛霓控股（8480）收報0.208元，升31.65%；海納星空科技（8297）收報0.064元，升30.61%；中安控股集團（8462）收報0.096元，升29.73%；中國新消費集團（8275）創52周高，見0.236元，收報0.216元，升27.81%；伊登軟件（1147）收報0.112元，升25.84%；遠東控股國際（0036）收報0.66元，升24.53%；智中國際（6063）收報0.23元，升24.32%；萬華媒體（0426）收報0.062元，升24%。

下跌異動股，包括，中國天化工（0362）創上市新低，見0.019元，收報0.021元，跌25%；吉星新能源（3395）收報0.122元，跌18.67%；朸濬國際（1355）收報0.123元，跌16.89%；朗詩（0106）平上市低位0.01元，收報0.011元，跌15.38%；歐科雲鏈（1499）收報0.156元，跌15.22%；拉近網娛（8172）收報0.024元，跌14.29%；港娛國際（8291）收報0.138元，跌13.75%；中國資源交通（0269）收報0.019元，跌13.64%；龍蟠科技（2465）收報6.16元，跌13.6%。

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