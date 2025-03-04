金管局宣布，外匯基金全資附屬公司迅清結算與港交所（0388）今日簽署合作備忘錄，雙方將在實現跨資產類別（包括股票和固定收益）的效率優化、擴大內地債券作為抵押品的使用、提升香港作為發債中心的地位，以及發展亞洲的國際中央證券託管平台（ICSD）等領域探索和合作，以鞏固和提升香港作為國際金融中心、全球風險管理中心和離岸人民幣業務樞紐的地位。
金管局總裁及迅清結算董事會主席余偉文表示，很高興與港交所加強香港金融市場基礎設施的合作。這合作備忘錄標誌着一個重要里程碑，以及雙方致力支持香港資本市場發展的共同承諾。這也是迅清結算成立後，加快債務工具中央結算系統（CMU）轉型成為亞洲ICSD的關鍵一步。金管局相信，通過大家的共同努力，可以為市場提供更豐富、覆蓋更多資產類別的產品，推動香港金融市場的持續發展與創新。
港交所行政總裁陳翊庭表示，是次簽訂備忘錄突顯了港交所在香港構建一個充滿活力、世界領先的固定收益及貨幣產品生態圈的戰略承諾。港交所期待與金管局和迅清結算密切合作，推動香港固定收益市場的發展和人民幣國際化的進程，提升香港作爲國際金融中心、國際風險管理中心和離岸人民幣業務中心的地位。
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