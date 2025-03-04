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全日沽空金額增13% 比亞迪沽空增3倍

大市全日沽空金額460.4億元，較上日增加13.44%，沽空金額佔大市成交比率由上日的13.44%升至17.08%

沽空金額最多股份為，比亞迪股份（1211）89.96億元，較上日增加348%。

上日盈富（2800）基金單位增500萬個，至總數65.84億個，27日後高，當日為66.8億個。

上日南方恒生科技（3033）基金單位減1.01億個，至總數76.48億個，是2月24日後最少，當日為75.75億個。

沽空增幅最多的股份為，博時央企紅利（3437）增加153097.75%，至54.53萬元；沽空減幅最多的股份為，巨星傳奇（6683）減少99.9%，至2160元。

藍籌當中，沽空比率最高的是比亞迪（1211）沽空比率51.92%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率46.76%。

其餘請看附圖。

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