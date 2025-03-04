報道指，法巴、恒生、渣打及大華銀行，為該筆貸款佔比最大的貸款銀行，該等銀行未有就有關消息作出評論。該兩幢寫字樓由於面對高空置率，利息上升等因素，致所得租金收入，不足以全數應付利息開支。

據稱，基匯原本擬向該項物業收購的另一持份者恒力投資購回餘下業權，但是未能夠成功達成交易，恒力一方亦未能夠於2023年尾如常還息。基匯資本因此需動用本身的資金去彌補，並在上月尾向貸款銀行保證可以在未來12個月，連同恒力應佔投資，償付全部利息。

至於由基匯資本為首財團購入太古城中心一期寫字樓部份，於去年尾進行的再融資則達到54億元，據消息人士指，與再融資的銀團籌組過程自去年尾開始，現時仍在進展中。

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