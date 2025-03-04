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新地空運中心續租15年 投資4億元升級配套設備

新鴻基地產（0016）與香港機場管理局達成協議，新地旗下機場空運中心大樓（AFFC）將續租15年，即租約由2028年續期至2043年。同時，承諾投入約4億元翻新大樓、升級倉庫及物流配套設備，包括引入智能交通管理系統和智能物業管理系統，以改善車流控制及提高能源效益。新地表示，相關工程已展開，料明年初開始分階段落成。

運輸及物流局長陳美寶指出，新地是次投資及續租反映對香港機場的信心。另外，機管局在機場島南面貨運區已預留土地，以支持冷鏈及高增值貨運。她又稱，機場東莞物流園每年處理100萬公噸貨量的目標非常進取，但隨著政府、機管局及業界互相合作，有信心達到此目標。就政府角色而言，會因應中轉貨物盡量簡化規管，以及與內地類近城市加強協作，例如拓展新增長點，尋找更多貨源。

 

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