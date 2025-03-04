運輸及物流局長陳美寶指出，新地是次投資及續租反映對香港機場的信心。另外，機管局在機場島南面貨運區已預留土地，以支持冷鏈及高增值貨運。她又稱，機場東莞物流園每年處理100萬公噸貨量的目標非常進取，但隨著政府、機管局及業界互相合作，有信心達到此目標。就政府角色而言，會因應中轉貨物盡量簡化規管，以及與內地類近城市加強協作，例如拓展新增長點，尋找更多貨源。

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