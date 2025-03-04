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瑞銀：人形機器人首先應用於工業和商業場景 瓶頸在於AI和資料收集

瑞銀上周邀請約30名投資者交流並組織了與人形機器人相關公司的會議，包括3家人形機器人製造商或組裝企業和4家元件公司。就會議要點，瑞銀證券中國機械行業分析師王斐麗表示，人形機器人可能會首先應用於工業和商業場景，以執行技術難度低的特定任務，而通用機器人（尤其是2C）商業化需要更長時間，並非所有場景都需要採用人形和靈巧手，可以用協作機器人、複合移動機器人或機器人夾爪代替。

王斐麗指出，與會公司普遍對具身智慧型機器人的長期發展持樂觀態度。鑒於技術不成熟且多元化，部分公司對量產速度不確定，並認為未來兩至3年將是初始投資期。同時，人形機器人當前主要瓶頸在於人工智能（AI）和資料收集，而技術進步、商業化和客戶訂單將是未來3年影響相關公司股價的主要因素，儘管短期內利潤貢獻可能有限。

另外，部分公司預計2025年將獲得商業（如安防和導引）和工業領域的小批量訂單，但由於存在瓶頸（主要是軟體方面），人形機器人可能主要用於完成特定單項任務。

瑞銀投資銀行研究部認爲，對於超大規模雲或互聯網公司，分配AI資源時降低推理成本可以更好地證明其投資回報的合理性。瑞銀預計這些公司將通過提供有吸引力的MaaS（模型即服務）定價來維持其資本支出強度並提高AI採用率。

 

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