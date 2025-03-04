澳博主席何超鳳表示，2024年業績表現穩健，扭虧為盈，自疫情以來首次實現盈利，標誌著營運轉型的重要里程碑。此成果充分體現了紀律化管理、提升營運效益及致力於可持續增長的決心。

按業務劃分，貴賓博彩轉碼增幅最大，按年大增72.6%至26.88億元；中場博彩及電子遊戲博彩收益則按年增長32.9%及33.9%，分別達到237.62億元及23.74億元。中場博彩收益佔整體博彩業務比重達82.43%。非博彩包括酒店、餐飲、零售、租賃等收入收按年增長20.4%至21.86億元。非博彩佔集團整體收益7.53%。

以項目劃分，澳博旗下上葡京扭虧為盈，經調整物業EBITDA達4.99億元。新葡京經調整物業EBITDA達20.94億元，按年增長58%。包括自行推廣娛樂場回力海立方、葡京及十六浦、回力酒店、十六浦索菲特及新開業金碧坊，經調整EBITDA合共按年增長5.2%至13.23億元。餘下9個衛星場則扭虧，經調整物業EBITDA達4200萬元。

該集團指，正在部署拓展大灣區內的業務佈局，已就收購橫琴信德口岸商務中心的部分辦公室物業簽署一份諒解備忘錄，計劃將其改造為一家三星級酒店，以配合旗下澳娛綜合擴大其中端酒店市場及增加客房數量的策略。

澳博亦將為上葡京綜合度假村引入七間嶄新食府，並在新葡京增設三間餐廳。集團透露，為加強在中型會展市場的競爭力，將為上葡京增設兩個活動場地，分別為面積達2000平方米的「上葡京園林廳」及佔地逾2900平方米的「上葡京多功能廳」，把該度假村的會展接待能力提升132%。新葡京更將展開全面優化工程，除翻新所有標準客房外，還將把原有的貴賓廳區域改造成尊享別墅、豪華府邸及套房，使客房總數增加超過10%。

截至去年底，澳博的資產負債率按年降低1.1個百分點，降至51.1%。其持有銀行結餘及現金為22.08億元，按年減少37.7%。

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