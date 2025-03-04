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置富擬斥3200萬重新規劃麗港城商場地庫

置富產業信託（0778）去年可分派收益跌11%，置富產業信託管理人行政總裁趙宇表示，今年會就屯門華都大道進行空間與設計升級，預計資本開支為900萬元，預計竣工日期為今年第三季。另外，集團亦計劃斥資3200萬元重新規劃麗港城商場的地庫層，預期竣工日期為今年第四季。

在餐飲租戶引進上，置富新增超10個品牌，提升了商場吸引力。+WOO嘉湖完成翻新，出租率升至94.7%。

置富產業繼續保持以必需品行業為核心的社區商場競爭優勢。趙宇表示下半年收益表現好過上半年，且隨著利息下降，融資成本有望降低。在政策支持及自身審慎管理下，置富產業信託做好準備應對挑戰，把握市場機遇。

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