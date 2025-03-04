綠科科技（0195）因應Argyle Street Management（下稱ASM）提出以每股0.14元部份要約，擬收購其15%股權或約2.049億股，今日發出回應通函。該集團董事會指，獨立董事委員會已經委聘第一上海為其獨立財務顧問，並指ASM的部份要約條款不公平合理，建議股東拒絕收購。其更提示，獲悉另一擬提出收購要約的澳洲Metals X，目前無意撤回該聲稱可能要約，並擬在處理好收購所需先決條件及監管機構要求，便會重啟，但是有要求該集團需要復牌。
第一上海指，ASM的每股出價，較去年8月30日綠科最後收市價0.28元折讓50%，亦比綠科的2023年度資產淨值0.74元折讓81.08%，加上其本身在2022及2023年度俱錄盈利，距被除牌尚餘一年時間。由於ASM出價和市價及資產淨值存在重大折讓，因此認為不公平及合理。由於綠科仍停牌中，其提醒持有人，接納ASM收購要約與否，要視乎個人財務狀況及投資目標而定。
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