第一上海指，ASM的每股出價，較去年8月30日綠科最後收市價0.28元折讓50%，亦比綠科的2023年度資產淨值0.74元折讓81.08%，加上其本身在2022及2023年度俱錄盈利，距被除牌尚餘一年時間。由於ASM出價和市價及資產淨值存在重大折讓，因此認為不公平及合理。由於綠科仍停牌中，其提醒持有人，接納ASM收購要約與否，要視乎個人財務狀況及投資目標而定。

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