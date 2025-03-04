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Prada據報同時競購Versace及Jimmy Choo  出價最多約163億元

意大利報章米蘭《晚郵報》（Corriere della Sera）報道指，普拉達（1913，Prada）可能在競標收購Versace同時，可能一併競購鞋履零售品牌Jimmy Choo。

Versace及Jimmy Choo現時同為Capri Holdings旗下機構。據報道，普拉達在今日召開董事會討論業績時，可能討論有關競購交易事宜，而競購兩個品牌的出價，可能達到15億至20億歐元，折合約122.64億至163.52億港元。

報道指，普拉達可能在3月11日，於巴黎在旗下品牌Miu Miu舉行時裝天橋秀時，才作出收購公布。

普拉達今日股價收報68.3元，跌0.29%。

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