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創科實業去年多賺15% 末期息多派兩成至15.19美仙

創科實業（0669）公布，截至2024年底止全年多賺14.9%至11.22億（美元，下同），每股基本盈利為61.43美仙，派每股末期息15.19美仙，按年增20.46%，全年每股股息29.09美仙，按年增17.1%。

創科實業去年除利息及稅項前盈利增加11.9%至12.7億元，以銷售額的百分比計，利息及稅項前盈利率為8.7%。去年自由現金流為15.91億美元，按年增3.1億元，集團指是反映純利改善和營運資金方面的成果。 

創科實業去年銷售額達創紀錄的146.22億元，按年增6.5%，若當地貨幣計算增長6.8%。按當地貨幣計算，集團旗艦品牌MILWAUKEE業務銷售額增長11.6%。充電式工具及戶外電動工具品牌RYOBI去年銷售額按當地貨幣計算增長6.4%。其餘業務的銷售額較2023年錄得14%跌幅，主要是由於集團聚焦於執行提升這些領域盈利能力的計劃。

集團去年毛利率按年升0.8個百分點至40.3%，主要受惠於MILWAUKEE品牌業務增長更高的組合、售後電池銷售，以及新推出的創新產品帶動利潤率上升。此外在生產、營運和採購團隊亦實施了各項生產力措施以節約成本。 

集團去年資本開支為2.92億元，較2023年下降41.9%；全年總經營費用為46.42億元，按年增7.9%，佔營業額的31.7%，主要由於新產品和技術的策略性投資﹔去年研發開支為6.48億元，佔營業額4.4%﹔去年集團的淨利息開支為5400萬元，按年減31.6%，佔營業額0.4%，淨利息開支減少是因有效管理財務資源的成果。 

截至2024年底，創科實業的資產負債比率為0.7%，集團指正積極部署資本配置策略，並具備充分條件進行投資，推動業務持續增長及提升盈利能力。

展望2025年，集團表示有信心令公司整體的銷售達至中至高單位數的增長，並同時專注改善業務中表現較弱的領域。

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