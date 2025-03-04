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機管局續租機場空運中心大樓15年 新地將投入最少4億元升級設備

新鴻基地產（0016）與香港機場管理局達成協議，新地旗下的機場空運中心大樓（AFFC）將續租15年。新地同時承諾投入至少4億元，為AFFC全面升級，以提供更智能、更符合客戶需要的倉庫及物流配套設施，進一步提升香港作為國際航空運輸及貿易樞紐地位。

AFFC的優化工程已經展開，預計在2026年年初開始分階段落成，屆時AFFC整體貨運吞吐量可提升高達30%。

運輸及物流局局長陳美寶表示，機場空運中心屹立機場27年，是香港國際機場主要貨運代理之一。香港機場由2010年開始已13年榮獲國際機場協會排名的全球最繁忙國際貨運機場，機場三跑道系統現已全面投入運作，機場的運力將會持續提升。機場空運中心未來的投資，可以說是大顯身手、正當其時，特區政府及機場管理局會繼續與機場空運中心等伙伴合作，鞏固提升香港作為國際航空樞紐和國際物流樞紐的地位。

機管局主席林天福表示，當局積極提升機場的物流基建，包括新的智慧物流中心、跨國速遞公司的樞紐中心擴建，以及發展轉口郵件中心等，而機場空運中心的租約續期至2043年，並會進行設施升級及重新配置，證明了機場空運中心對香港國際機場的未來發展充滿信心。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，航空運輸對香港整體經濟和貿易發展佔有重要席位，空運佔香港貿易總值超過45%。香港機場現時的貨運量已經超越2019年之前的表現，而AFFC則協助香港國際機場處理約三成的貨運裝載量。

AFFC由新地設計、建造及管理，擁有超過150萬平方呎的空運物流倉庫及寫字樓空間，自1998年投入運作。

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