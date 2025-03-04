股上市公司南山鋁業（滬：600219）分拆的子公司、主要在印尼營運的南山鋁業國際通過上市聆訊，華泰國際為其獨家保薦人。
據初步招股資料，南山鋁業國際是東南亞一家氧化鋁製造商，主要重點是開發印尼豐富的鋁土礦和煤炭資源。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2023年底，東南亞主要的氧化鋁生產國為印尼和越南，公司是東南亞三大氧化鋁生產企業之一。集資將用於建造設計產能為第二百萬噸的相關氧化鋁生產設施，以及用於在深水港內增建7萬噸級泊位及建造配套設備，及擴建額外700百萬立方米的煤制氣廠等。
2024年首九個月，公司收入6.83億美元，按年增41.5%。純利2.15億美元，按年增158.7%。
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