該集團指，是次出售資產，不包括經營香港、深圳及南中國港口的和記港口信託，或內地的港口。集團與貝萊德-TiL、財團，有獨家磋商期145日。另該財團就收購和記港口的巴拿馬碼頭業務所屬Panama Ports S.A.的9成權益，達成原則性協議。

長和表示，今次交易按例屬非常重大出售，須獲股東批准。長和集團聯席董事總經理陸法蘭表示： 「這項交易是迅速、低調而又具競爭性的過程下進行的成果。過程中我們收到了眾多出價和意向書。因此，此項原則性協議的交易估值極具吸引力，而且非常符合我們股東的最佳利益」。他強調這項交易純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。

買方之一的貝萊德主席兼行政總裁勞倫斯‧芬克表示： 「這個協議是貝萊德和Global Infrastructure Partners（「GIP」）聯合平台強而有力的示例，展示了我們為客戶提供不同類型投資的能力。這些世界級的港口促進了全球增長。憑藉我們與長江和記、MSC（地中海航運）/TiL以及全球相關政府的深入交流，我們逐漸成為不少投資者尋求持久而長期資本的首選合作夥伴。我們樂見我們的客戶能參與這次投資。」

貝萊德旗下GIP主席兼行政總裁Bayo Ogunlesi表示： 「我們與TiL和MSC有著長期合作，成果豐盛，十分榮幸能再次聯同他們出價，收購和記港口所持有和營運的若干港口權益。GIP在持有和營運港口方面具備豐富專業知識，聯同我們的合作夥伴，一起專注於共同的願景，讓這些資產繼續成為世界級港口營運商，不但極具競爭力和超卓效率，更以服務客戶為本。」。

TiL主席和MSC地中海航運公司集團總裁Diego Aponte表示： 「我們與和記港口的關係源遠流長，互相尊重，惺惺相惜。再者，我們非常高興能跟貝萊德和GIP合作無間。我們非常欣賞和記港口的管理團隊，當這項交易完成時，期待他們加入我們的大家庭。我們非常專注於這個行業，也認為投資於和記港口將是一個商業上非常明智的投資。」。