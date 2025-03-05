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道指跌670點 美股見4個月低 美或下調加、墨關稅 美期反彈

美債息先跌後回升，2年期、10年期債息曾見5個月低。息差方面，美2年期10年期債息差擴至兩周最闊，美3個月10年期債息差續倒掛，曾見兩個月最闊，其後收窄。金龍指數上升，美股連跌兩日，道指見個半月低，標指、納指見4個月低。

關稅落地引發美股下跌，但在美國商務部長稱特朗普可能下調墨西哥和加拿大部分關稅後，美股收市後時段反彈、美期上升。特朗普晚些時候將在國會發表演講，可能宣布與烏克蘭達成礦產協議。

較早前，加拿大總理杜魯多猛烈抨擊美國的關稅行為，特朗普警告稱任何報復性舉措都將導致關稅稅率對等上調。墨西哥總統辛鮑姆稱，她周日將宣布對美國加徵關稅的反制措施，本周四可能與特朗普通電話。紐約聯儲行長Williams表示，關稅可能會導致美國物價上漲，但經濟如何反應還存在很大不確定性。美國財長貝森特對關稅引發的股市拋售不屑一顧，稱華爾街不是政府的關注焦點。

個股方面，蘋果發布搭載M3晶片的新款平板電腦iPad Air，起售價599美元，3月中旬上架。高盛據悉計劃提前進行年度裁員，比例為3%至5%，副總裁層級首當其衝。Tesla上月在中國躉售銷量按年腰斬，比亞迪則進一步擴大領先優勢，新能源乘用車躉售銷量勁增161%。

道瓊斯工業平均指數收跌670點，跌幅1.56%，報42520點。標普500指數收跌71點，跌幅1.23%，報5778點。納斯達克綜合指數收跌65點，或0.36%，報18285點。

高盛跌3.99%，報581.14美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累148點，而聯健康升1.62%，報474.61元，貢獻道指46點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報235.93元，跌0.88%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報170.92元，升2.34%，亞馬遜(美：AMZN)收市報203.8元，跌0.59%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報640元，跌2.29%，英偉達(美：NVDA)收市報115.99元，升1.69%，微軟(美：MSFT)收市報388.61元，升0.03%，Tesla (美：TSLA)收市報272.04元，跌4.43%。

歐洲STOXX 600指數收跌2.15%，報551點。德國DAX指數收跌3.55%，報22326點；法國CAC 40指數跌1.86%，報8047點；英國富時100指數收跌1.27%，報8759點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.95%，報7587點。

美國2年期債息曾跌最多2.77%，是2024年9月6日後最大跌幅，當日跌幅為4.03%。低見3.8403厘，是2024年10月4日3.6848厘後最低。美國2年期債息曾升最多1.04%，是3月3日後最大升幅，當日升幅為1.23%。高見3.9905厘，是3月3日4.0381厘後最高。收市報3.9905厘，是2月27日後收市新高，當日報4.0511厘。

美國10年期債息曾跌最多1.23%，是3月3日後最大跌幅，當日跌幅為1.49%。低見4.104厘，是2024年10月21日4.075厘後最低。美國10年期債息曾升最多2.28%，是2月12日後最大升幅，當日升幅為2.7%。高見4.2499厘，是3月3日4.2615厘後最高。收市報4.2442厘，是2月27日後收市新高，當日報4.2599厘。

美2年期10年期債息差，曾擴闊至27.19基點，是2月19日27.321基點後最闊。收市報24.958基點，是2月19日後收市最闊，當日報26.08基點。

美3個月10年期債息差曾擴闊至22.55基點，是2024年12月10日27.363基點後最闊。曾收窄至4.358基點，是3月3日4.262基點後最窄。收市報5.257基點，是2月27日後收市最窄，當日報4.359基點。

金龍指數曾升最多3.04%，是2月26日後最大升幅，當日升幅為4.97%。高見7668.83點，是2月28日7696.17點後最高。收市報7587.47點，是2月28日後收市新高，當日報7670.87點。

道指曾跌最多1.95%，是3月3日後最大跌幅，當日跌幅為2.1%。低見42347.75點，是1月14日42157.03點後最低。收市報42520.99點，是1月14日後收市新低，當日報42518.28點。連跌2日，累計跌1319.92點，對上一次連跌2日是2月27日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月27日。

標指曾跌最多2%，是3月3日後最大跌幅，當日跌幅為2.41%。低見5732.59點，是2024年11月5日5722.1點後最低。收市報5778.15點，是2024年11月4日後收市新低，當日報5712.69點。連跌2日，累計跌176.35點，對上一次連跌2日是2月21日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月21日。

納指曾跌最多2.14%，是3月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.35%。低見17956.6點，是2024年10月7日17900.04點後最低。收市報18285.16點，是2024年11月4日後收市新低，當日報18179.98點。連跌2日，累計跌562.12點，對上一次連跌2日是2月21日。

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