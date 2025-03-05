個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.79%，折合報492.83元；阿里巴巴（9988）跌0.73%，折合報126.17元；美團（3690）升2.29%，折合報162.61元；匯控（0005）升0.16%，折合報93.94元；建行（0939）升1.72%，折合報6.64元。

道期現升0.516%；標期現升0.54%；納期現升0.55%。日本東證指數現跌0.26%；韓國KOSPI指數現升0.53%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.91%。

VIX指數隔晚升3.2%或0.73點，報23.51點。

紐油現跌0.57%或0.39美元，報67.87美元；布油現跌0.8%或0.57美元，報71.04美元；金價現跌0.09%或2.89美元，報2915美元；LME 銅期貨隔晚跌0.8%或76美元，報9343美元。比特幣現跌1.01%或889.92美元，報86609.45美元；美國10年期債息現跌0.4%或0.0172厘，報4.227厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，京東（9618）、極兔速遞（1519）、博雅互動（0434）、粵豐環保（1381）、統一企業中國（0220）。

長和（0001）向貝萊德洽售和記港口八成股權料套現1482億元，另斬件售巴拿馬業務。

機管局續租機場空運中心大樓15年，新地（0016）將投入最少4億元升級設備。

子不語（2420）料去年轉賺最多1.6億元人民幣。

創科實業（0669）去年多賺15%，末期息多派兩成至15.19美仙。

五礦資源（1208）去年全年多賺近兩倍至3.66億美元，不派息。

Prada（1913）據報同時競購Versace及Jimmy Choo，出價最多約163億元。

九龍建業（0034）發盈警，料去年盈利倒退六至七成。

綠科科技（0195）回應ASM部份要約收購，獨立財顧建議股東拒絕收購。

置富產業（0778）去年可分派收益跌11%，每基金單位末期派17.36仙。置富擬斥3200萬重新規劃麗港城商場地庫。

澳博（0800）四年半首次扭虧轉賺320萬，續不派息。

BlackRock增持匯控（0005）。

平保增持招行（3968）。

收購目標要求加價15%，順泰控股（1335）︰終止收購。

外匯基金旗下迅清結算與港交所（0388）簽合作備忘錄，提升交易後證券基礎設施。

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