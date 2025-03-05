恒指今早高開258點或1.13%，報23200點，大市成交金額34億元；國指今早高開95點或1.14%，報8462點。恒生科技指數開市報5618點，升1.49%。上升股份比例為12.48%，下跌為2.75%，無升跌為84.76%。
藍籌62隻升，5隻下跌，16隻無升跌。長和（0001）升14.88%，報44.4元，是升幅最大的藍籌，恒地（0012）跌0.69%，報21.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，1隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）開市報35.15元，升3.99%；跌幅最大的是網易（9999）開市報155.7元，跌0.45%。
恒指上試10天線(23202.65點)。科指上試10天線(5694.04點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，京東（9618）開市報160.9元，升0.44%。
極兔速遞（1519）開市報6.08元，升1.5%。
博雅互動（0434）開市報4.04元，升4.12%。
粵豐環保（1381）開市報4.72元，無升跌。
統一企業中國（0220）無成交，報8.52元。
長和（0001）向貝萊德洽售和記港口八成股權料套現1482億元，另斬件售巴拿馬業務。開市報44.4元，升14.88%。
機管局續租機場空運中心大樓15年，新地（0016）將投入最少4億元升級設備。開市報75元，升0.47%。
子不語（2420）料去年轉賺最多1.6億元人民幣。無成交，報4元。
創科實業（0669）去年多賺15%，末期息多派兩成至15.19美仙。開市報112.2元，升0.09%。
五礦資源（1208）去年全年多賺近兩倍至3.66億美元，不派息。開市報2.32元，跌1.28%。
Prada（1913）據報同時競購Versace及Jimmy Choo，出價最多約163億元。開市報67元，跌1.9%。
九龍建業（0034）發盈警，料去年盈利倒退六至七成。無成交，報3.78元。
綠科科技（0195）回應ASM部份要約收購，獨立財顧建議股東拒絕收購。停牌。
置富產業（0778）去年可分派收益跌11%，每基金單位末期派17.36仙。置富擬斥3200萬重新規劃麗港城商場地庫。開市報4.25元，無升跌。
澳博（0880）四年半首次扭虧轉賺320萬，續不派息。開市報2.48元，升1.22%。
BlackRock增持匯控（0005）。開市報91.9元，跌0.16%。
平保增持招行（3968）。開市報45.45元，升0.78%。
收購目標要求加價15%，順泰控股（1335）︰終止收購。無成交，報0.142元。
外匯基金旗下迅清結算與港交所（0388）簽合作備忘錄，提升交易後證券基礎設施。開市報341.6元，升1.24%。
破頂股包括，巨子生物（2367）創上市新高，見65.6元，開市報65.6元，升1.08%；國華（0370）創52周高，見0.8元，開市報0.8元，無升跌；重慶銀行（1963）創52周高，見6.29元，開市報6.29元，升0.16%；復星旅遊文化（1992）創52周高，見7.75元，開市報7.75元，升0.52%；和譽－Ｂ（2256）創52周高，見6.94元，開市報6.94元，升1.02%。
破頂指數成份股包括，中銀香港（2388）創52周高，見28.8元，開市報28.8元，升0.35%。
2隻股份創上市新低，包括寶新置地（0299）低見0.094元，開市報0.094元，跌9.62%；聯泰控股（0311）低見0.141元，開市報0.141元，跌14.55%。
異動股
上升異動股，包括，長和（0001）開市報44.4元，升14.88%；康寧傑瑞製藥－Ｂ（9966）開市報5.85元，升11.64%；心動公司（2400）開市報35.2元，升11.57%；從玉智農（0875）開市報0.79元，升9.72%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報34.5元，升7.31%；資本界金控（0204）開市報0.078元，升6.85%；重慶機電（2722）開市報1.1元，升6.8%；赤子城科技（9911）開市報5.05元，升6.77%；亨鑫科技（1085）開市報1.44元，升6.67%；川控股（1420）開市報0.116元，升6.42%。
下跌異動股，包括，聯泰控股（0311）創上市新低，見0.141元，開市報0.141元，跌14.55%；如祺出行（9680）開市報10.24元，跌13.95%；寶新置地（0299）創上市新低，見0.094元，開市報0.094元，跌9.62%；首佳科技（0103）開市報0.42元，跌6.67%；帝王實業控股（1950）開市報0.094元，跌6%；長盈集團（控股）（0689）開市報0.018元，跌5.26%；科勁國際（6822）開市報0.4元，跌4.76%；英皇鐘錶珠寶（0887）開市報0.162元，跌4.14%；宏利金融－Ｓ（0945）開市報227.8元，跌3.31%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報1.858元，跌3.03%。
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