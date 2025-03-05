恒指今早高開258點或1.13%，報23200點，大市成交金額34億元；國指今早高開95點或1.14%，報8462點。恒生科技指數開市報5618點，升1.49%。上升股份比例為12.48%，下跌為2.75%，無升跌為84.76%。