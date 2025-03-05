國務院總理李強政府工作報告，表示要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求.促進消費和投資更好結合，加快補上內需特別是消費短板，使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。今年將安排超長期特別國債3000億元（人民幣，下同），支持消費品以舊換新，即較去年1500億元增一倍。