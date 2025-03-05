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政府工作報告：3000億人幣支持消費品以舊換新 中央預算投資安排7350億人幣

國務院總理李強政府工作報告，表示要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求.促進消費和投資更好結合，加快補上內需特別是消費短板，使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。今年將安排超長期特別國債3000億元（人民幣，下同），支持消費品以舊換新，即較去年1500億元增一倍。

李強表示，當局將制定提升消費能力、增加優質供給、改善消費環境專項措施，釋放多樣化、差異化消費潛力，推動消費提質升級。多管道促進居民增收，推動中低收入群體增收減負，完善勞動者工資正常增長機制。從放寬准入、減少限制、優化監管等方面入手，擴大健康、養老、托幼、家政等多元化服務供給。創新和豐富消費場景，加快數位、綠色、智慧等新型消費發展。落實和優化休假制度，釋放文化、旅遊、體育等消費潛力。完善免稅店政策，推動擴大入境消費。深化國際消費中心城市建設，健全縣域商業體系。完善全口徑消費統計制度。強化消費者權益保護，營造安全放心消費環境。

投資方面，李強公布今年中央預算內投資擬安排7350億元，將利用超長期特別國債。強化超長期貸款等配套融資。加強自上而下組織協調。更大力度支持「兩重」建設。當局將緊扣國家發展戰略和民生需求，發揮各類政府投資工具作用，加強財政與金融配合，強化項目儲備和要素保障，加快實施一批重點項目，推動 「十四五」規劃重大工程順利收官。加大服務業投資力度，支持和鼓勵民間投資發展，規範實施政府和社會資本合作新機制，引導更多民間資本參與重大基礎設施、社會民生等領域建設，讓民間資本有更大發展空間。

 

 

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