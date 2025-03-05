2月份綜合產出指數從1月份的51.1上升至51.5，去年同月為52.5。數字是去年11月後新高。

報告顯示，企業對前景的樂觀度上升至去年11月後最高點。調查樣本企業表示，月內新業務量也錄得增長，外銷也較1月增長，且增速可觀，創下3個月新高。市況好轉，2月用工量略見回升。價格方面僅有微小降幅，但因為2020年6月後首次未能延續上升紀錄而值得關注。綜合產出指數創3個月高。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，市場仍對未來維持樂觀情緒。3月是重要的政策窗口，支持性政策要積極回應市場期盼與社會關切，聚焦經濟堵點難點。政策尤其要在需求面多做文章，加大逆周期調節力度，促進居民收入增加及消費意願提升。

報告內容：

2月份，中國服務業維持擴張，新業務量繼續小幅增長，支撐經營活動擴張。經過前兩個月收縮，用工也轉趨平穩，企業對前景的樂觀度上升至去年11月後最高點。投入成本輕微回落，市場競爭壓力下，服務業銷售價格在3個月來首次出現下降(惟降幅輕微)。

2月，財新中國通用服務業經營活動指數(經季節性調整)錄得51.4，較1月份(51.0)改善，顯示服務業活動小幅擴張。此外，標題指數已連續26個月維持在50.0臨界值上方，說明服務業增長態勢持續。

調查樣本企業表示，銷售增長、新項目啟動和促銷活動，共同推動2月份經營活動擴張。與經營活動一樣，月內新業務量也錄得增長，惟增幅偏小，低於長期均值。企業表示，這也是因為整體市場需求向好，企業進一步成功地將此利好轉化為實實在在的新訂單。外銷也較1月增長，且增速可觀，創下3個月新高。

市況好轉，2月用工量略見回升，部分企業把用工增長直接歸因於新業務量增加。經過兩個月收縮，用工規模大致趨穩，企業基本上能駕馭整體工作量。最新數據顯示，截至2月，積壓業務量連續第二個月錄得下降。

在最近調查期間，業界對前景的信心度改善，這也有助支撐最近部分企業的用工擴張。業界樂觀度升至去年11月後最高點。企業認為市況將會轉強，經濟環境會有改善。為抓住營商環境預期向好的機會，服務業企業計劃在未來一年推出新業務，加強促銷活動。

價格方面，2月調查數據顯示，投入成本基本沒有變化，僅有微小降幅，但因為2020年6月後首次未能延續上升紀錄而值得關注。據調查樣本企業反映，市場需求減少，加上部分原料整體降價，導致經營成本下降。與此同時，2月份銷售價格也略有下調，一方面是受投入成本下降所傳導，同時也因為市場競爭激烈，企業選擇打折促銷。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2025年2月，財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得51.4，較前月上升0.4個百分點，連續第26個月位於擴張區間，服務業景氣度持續恢復。服務業供需均有擴張。在經濟回暖背景下，服務業企業不斷推出新產品並加大促銷力道，服務業經營活動指數及新訂單指數均連續第26個月高於榮枯線，並較前月略有上升。外需同樣錄得增長，2月，新出口訂單指數高於榮枯線並錄得近三個月以來新高。

王喆表示，服務業就業基本穩定。需求的擴張對部分服務業企業用工提振，但也有為數眾多的企業態度較為謹慎。2月，服務業就業指數升至榮枯線上但擴張幅度甚微。服務業企業用工略有增加，加之營運效率持續提升，服務業積壓工作量穩中有降。

王喆表示，服務業價格仍承壓。部分原物料價格下降，企業投入品價格指數自2020年7月以來首次落於榮枯線下，不過幅度極為有限。成本端價格的下降堅定了服務業企業降價促銷的決心，銷售價格同樣微降。

王喆表示，服務業市場情緒持續回升。服務業經營預期指數連續第二個月在擴張區間內上升，服務業企業普遍認為未來一年經濟環境會進一步改善，企業也會採取更多措施、以更大力度提振銷售。

綜合指數是製造業和服務業指數的相應加權平均值。權重值依據官方GDP數據，反映製造業和服務業的相關規模。中國綜合產出指數是製造業產出指數和服務業經營活動指數的加權平均值。

2月，綜合產出指數從年初的51.1升至51.5，為3個月來最高。製造業與服務業產出皆小幅擴張，原因與新訂單增速改善有關。

用工數量在1月錄得逾兩年來最急劇降幅，最新數據顯示整體用工收縮率已放緩至輕微。積壓業務量略有上升，這在今年以來尚屬首見，主要是因為製造業仍有一定產能壓力。

最後，最新PMI價格數據顯示投入成本錄得2023年中以來最低漲幅(並列)，銷售價格則繼續小幅下降。

王喆表示，2025年2月，財新中國綜合PMI錄得51.5，較前月上升0.4個百分點，連續第16個月高於榮枯線，製造業和服務業供需均有改善；整體價格水平仍處於低位，製造業和服務業銷售價格出現不同程度下降；就業方面，受制造業拖累，整體就業略有收縮。儘管如此，市場仍對未來維持樂觀情緒。

王喆表示，節慶期間消費呈現良好動能，部分產業領域技術革新亦有亮點，助力市場延續回升向好勢頭。儘管如此，當前經濟面臨的困難和壓力依然較大，居民就業與收入不確定性增加，對於進一步擴大內需、夯實經濟底部形成製約。3月是重要的政策窗口，支持性政策要積極回應市場期盼與社會關切，聚焦經濟堵點難點。政策尤其要在需求面多做文章，加大逆周期調節力度，促進居民收入增加及消費意願提升。

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