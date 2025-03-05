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GUM：2月強積金人均賺6756元

強積金（MPF）諮詢機構GUM公布，今年2月強積金成員於2月份人均賺6,756元。

月內，「GUM強積金綜合指數」上升2.4%，報255.3點；「GUM強積金股票基金指數」上升3.8%，報353.2點；「GUM強積金混合資產基金指數」上升1.8%，報254.7點；「GUM強積金固定收益基金指數」上升0.5%，報129.7點。

GUM常務董事陳銳隆表示，Deepseek的出現令市場重新審視中國科技類公司自給自足的能力，令中港股市出現價值重估。美國消費數據疲弱令市場憂慮經濟增長放緩，使估值較高的美股下挫。地緣政治方面，俄烏戰爭和談進程峰迴路轉，美烏原定簽署的礦產協議告吹。特朗普上任僅兩個月，即在外交與內政領域連番出擊、密集佈局，其迅捷行動將繼續加劇市場波動。

就資產配置方面，GUM策略及分析董事雲天輝指，強積金作為長線投資，面對近年投資市場波動劇烈，成員可適時善用「投資組合再平衡法」(Portfolio Rebalancing)，調整升幅或者跌幅過多的資產比重，讓整體組合保持於適合自己的風險水平的比例。

 

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