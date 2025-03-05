另外，當局會優化城市空間結構和土地利用方式，合理控制新增房地產用地供應。有序搭建相關基礎性制度，加快構建房地產發展新模式。適應人民群眾高品質居住需要，完善標準規範，推動建設安全、舒適、綠色、智慧的好房子。

地方政府債務風險方面，李強表示堅持「在發展中化債、在化債中發展」，完善和落實一攬子化債方案，優化考核和管控措施，動態調整債務高風險地區名單，支援打開新的投資空間。按照科學分類、精准置換的原則，做好地方政府隱性債務置換工作。完善政府債務管理制度，堅決遏制違規舉債衝動。加快剝離地方融資平台政府融資功能，推動市場化轉型和債務風險化解。

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