Alex Loo稱，官方宣布的預算赤字率4%，與去年底以來財政部給出的指引相符，並不令人意外。中國選擇穩步和漸進的方式擴大支出，預算細節基本符合市場預期。因此，投資人或會選擇保持觀望，直到未來幾周宣布更多支持性政策舉措。

Alex Loo稱，由於人大會議將持續到3月11日，料央行將透過中間價對人民幣匯率進行嚴格控制，因政府不希望人民幣在這段期間表現過度疲軟。

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