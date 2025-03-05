moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

道明證券：中國GDP增長目標或是艱鉅任務 等待更多支持性政策

彭博社報道，道明證券宏觀策略師Alex Loo稱，内外挑戰並存之下，中國今年訂下的GDP增長目標對政策制定者來說似乎是一項艱鉅的任務；投資人或將保持觀望，並等待後續更多的支持性政策。