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特朗普據報對報復性關稅將以牙還牙

彭博社報道，美國總統特朗普即將在國會發表演說，捍衛其動用關稅的作為。根據白宮分享的摘錄，特朗普將在演說中指出：「他們對我們徵收什麼關稅，我們就對他們徵收什麼關稅」，「他們向我們徵什麼稅，我們就向他們徵什麼稅。如果他們採取非貨幣關稅將我們排除在他們的市場之外，那麼我們也會採取非貨幣壁壘將他們排除在我們的市場之外」。