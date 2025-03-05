就在特朗普發表演說的幾個小時前，美國剛對主要貿易伙伴加拿大和墨西哥徵收25%的關稅，並將對中國徵收的關稅稅率提高一倍至20%，這些舉措可能加劇這些壓力。

美國商務部長盧特尼克暗示，特朗普政府最早可能明天宣布為北美自由貿易協定所涵蓋的墨西哥及加拿大商品提供關稅緩衝的途徑。

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