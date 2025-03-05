彭博社報道，美國總統特朗普即將在國會發表演說，捍衛其動用關稅的作為。根據白宮分享的摘錄，特朗普將在演說中指出：「他們對我們徵收什麼關稅，我們就對他們徵收什麼關稅」，「他們向我們徵什麼稅，我們就向他們徵什麼稅。如果他們採取非貨幣關稅將我們排除在他們的市場之外，那麼我們也會採取非貨幣壁壘將他們排除在我們的市場之外」。
就在特朗普發表演說的幾個小時前，美國剛對主要貿易伙伴加拿大和墨西哥徵收25%的關稅，並將對中國徵收的關稅稅率提高一倍至20%，這些舉措可能加劇這些壓力。
美國商務部長盧特尼克暗示，特朗普政府最早可能明天宣布為北美自由貿易協定所涵蓋的墨西哥及加拿大商品提供關稅緩衝的途徑。
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