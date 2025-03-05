彭博社報道，美國總統特朗普在國會聯席會議上發表講話，試圖說服選民支持他重塑美國經濟的努力，他認為，儘管面臨經濟逆風，但「美國回來了」。
特朗普說稱，「我們的自豪回來了。我們的信心回來了。美國夢正在蓬勃興起——比以往任何時候都更加偉大、更美好。美國夢勢不可擋，我們的國家正處於復興的邊緣」。
特朗普並宣布新項目，包括一條新的天然氣管道，並設法提高關鍵礦產和稀土的產量，他認為此舉將會促進國內產業的發展。
特朗普亦稱，他正在採取措施解決消費者揮之不去的疑慮，從雞蛋價格到能源成本，同時擴大關鍵產業。他認為，他的政府從前任拜登那裡繼承了「通脹噩夢」，他的政策已經幫助經濟反彈。
特朗普說，「我們只有迅速而堅定不移地採取行動，才能迎來我們國家歷史上最偉大、最成功的時代」。
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