積金評級表示，根據歷史數據，強積金成員可以審慎樂觀地認為2025年將會是好的一年。在過去 9次強積金在1月和2月均取得正回報的情況下，有6次全年回報為正回報，平均全年回報率約為14%。

中港股市在2月領漲，中港股票基金單月回報率約為10.83%，為該資產類別自強積金推出以來第十佳的單月回報。2月本地股票基金跑贏美國股票基金約達13.53%，是自強積金推出以來本地股票基金跑贏美國股票基金的第三大表現差距。

計入2月供款後，2月底強積金總資產再創歷史新高，估算約為1.352萬億元，較1月底增加約356億元，年初至今增加約607億元，，是自強積金推出以來的最高總資產值，相當於每名成員平均賬戶結餘約282,000元，較1月底增加約7,400元，年初至今增加約12,700元。

其他報道

特朗普：美國回來了 美國夢勢不可擋 國家正處於復興邊緣

特朗普據報對報復性關稅將以牙還牙

特朗普擬振興美國造船業以抗衡中國

道明證券：中國GDP增長目標或是艱鉅任務 等待更多支持性政策

政府工作報告：用力推動房地產止跌回穩 收購存量房予地方更大自主權

財新中國2月服務業指數升至51.4 勝預期 市場對未來維持樂觀

政府工作報告：3000億人幣支持消費品以舊換新 中央預算投資安排7350億人幣

澳新：中國要實現2%通脹目標仍有挑戰性 需要採取更多措施

百度計劃發行人民幣計值優先票據

滬深三大指數高開 人行進行3532億人幣逆回購

恒指高開258點 科指升1.4% 齊上試10天線 長和升14%

港股ADR升224點 夜期高水72點 美期升亞股個別發展 京東等業績

道指跌670點 美股見4個月低 美或下調加、墨關稅 美期反彈

彭博社：中國2025年GDP增速預期目標為5%左右 CPI 2%左右 赤字率4%左右

北水增持中行 減持南方恆生科技