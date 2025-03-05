百度（9888）今早公布，計劃發行以人民幣計值的優先票據，彭博社引述消息指，百度開始推介5年期和10年期離岸人民幣計價債券，初步價格指引為5年期品種票面利率3%，10年期品種票面利率3.4%。早前報道稱，百度計劃通過此次發行籌資至多100億元人民幣（14億美元）。百度未回覆查詢。
彭博社匯編的數據顯示，如果成功發行，將是百度2021年以來首次發債，也是首次發行人民幣計價債券。
百度今早公告指，本金額、利率、到期日及其他條款將在票據發行定價時確定。所得款項淨額用作一般公司用途，包括償還若干現有債務、支付利息及一般公司用途。
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