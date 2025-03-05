moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

百度據報擬發行5年期及10年期人民幣計價票據 籌100億人民幣

百度（9888）今早公布，計劃發行以人民幣計值的優先票據，彭博社引述消息指，百度開始推介5年期和10年期離岸人民幣計價債券，初步價格指引為5年期品種票面利率3%，10年期品種票面利率3.4%。早前報道稱，百度計劃通過此次發行籌資至多100億元人民幣（14億美元）。百度未回覆查詢。

彭博社匯編的數據顯示，如果成功發行，將是百度2021年以來首次發債，也是首次發行人民幣計價債券。

百度今早公告指，本金額、利率、到期日及其他條款將在票據發行定價時確定。所得款項淨額用作一般公司用途，包括償還若干現有債務、支付利息及一般公司用途。

 

其他報道

積金評級：2月人均強積金賺6700元 年初至今人均獲利1.1萬元

字節跳動擬以3120億美元估值 回購美國員工持股

特朗普：美國回來了 美國夢勢不可擋 國家正處於復興邊緣

特朗普據報對報復性關稅將以牙還牙

特朗普擬振興美國造船業以抗衡中國

道明證券：中國GDP增長目標或是艱鉅任務 等待更多支持性政策

政府工作報告：用力推動房地產止跌回穩 收購存量房予地方更大自主權

財新中國2月服務業指數升至51.4 勝預期 市場對未來維持樂觀

政府工作報告：3000億人幣支持消費品以舊換新 中央預算投資安排7350億人幣

澳新：中國要實現2%通脹目標仍有挑戰性 需要採取更多措施

百度計劃發行人民幣計值優先票據

滬深三大指數高開 人行進行3532億人幣逆回購

恒指高開258點 科指升1.4% 齊上試10天線 長和升14%

港股ADR升224點 夜期高水72點 美期升亞股個別發展 京東等業績

道指跌670點 美股見4個月低 美或下調加、墨關稅 美期反彈

彭博社：中國2025年GDP增速預期目標為5%左右 CPI 2%左右 赤字率4%左右

北水增持中行 減持南方恆生科技