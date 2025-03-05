彭博社匯編的數據顯示，如果成功發行，將是百度2021年以來首次發債，也是首次發行人民幣計價債券。

百度今早公告指，本金額、利率、到期日及其他條款將在票據發行定價時確定。所得款項淨額用作一般公司用途，包括償還若干現有債務、支付利息及一般公司用途。

其他報道

積金評級：2月人均強積金賺6700元 年初至今人均獲利1.1萬元

字節跳動擬以3120億美元估值 回購美國員工持股

特朗普：美國回來了 美國夢勢不可擋 國家正處於復興邊緣

特朗普據報對報復性關稅將以牙還牙

特朗普擬振興美國造船業以抗衡中國

道明證券：中國GDP增長目標或是艱鉅任務 等待更多支持性政策

政府工作報告：用力推動房地產止跌回穩 收購存量房予地方更大自主權

財新中國2月服務業指數升至51.4 勝預期 市場對未來維持樂觀

政府工作報告：3000億人幣支持消費品以舊換新 中央預算投資安排7350億人幣

澳新：中國要實現2%通脹目標仍有挑戰性 需要採取更多措施

百度計劃發行人民幣計值優先票據

滬深三大指數高開 人行進行3532億人幣逆回購

恒指高開258點 科指升1.4% 齊上試10天線 長和升14%

港股ADR升224點 夜期高水72點 美期升亞股個別發展 京東等業績

道指跌670點 美股見4個月低 美或下調加、墨關稅 美期反彈

彭博社：中國2025年GDP增速預期目標為5%左右 CPI 2%左右 赤字率4%左右

北水增持中行 減持南方恆生科技