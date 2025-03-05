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長和售港口分析稱利好 曾創27年最大升幅 成交近十年最多

長和（0001）昨晚宣布和記港口八成股權及斬件售巴拿馬業務，彭博社引述分析稱為市場帶來驚喜，特別是條款有利，以及除去地緣政治風險。

長和曾升最多24.71%，是1998年2月2日後最大升幅，當日升幅為26.33%。暫高見48.2元，是2023年8月1日48.65元後最高。現報46.8元，升21.09%。成交金額暫增528.67%，至32.93億元，是2015年6月4日後最多，當日達36.36億元。

KGI 亞洲Kenny Wen稱，「令人驚訝的是，長和昨晚宣布將以220億美元的企業價值或190億美元的淨收益將其整個全球港口業務出售給貝萊德-TiL 財團。這將對長和股價產生積極影響」，「僅此交易的淨收益就高達1480億港元，相當於該公司的全部市值」，「長和的其餘資產（扣除債務後）價值1100億港元，這對股東來說完全是免費的。股東對特別股息或股票回購的預期將大幅增加」。

摩根大通Karl Chan稱，長和計劃出售其大部分港口業務，這對投資者來說可能是一個驚喜，「雖然管理層尚未表明現金收益將如何部署，但根據過去幾年的收購情况，我們傾向於認為資本配置可能面向基礎設施領域」。190億美元的現金收益相當市值的99.8%。投資者對股票回購和特別股息的預期應該會上升，「我們預計股價會有積極的反應」。

彭博社分析員Denise Wong稱，這筆交易將消除長江和記的業務不確定性，並為他們提供額外的190美元現金收益，以尋找新的併購機會。

 

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