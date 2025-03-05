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港元拆息個別發展 1個月HIBOR見逾兩周低 貼現窗投放19億元 總結餘兩周高

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌5日，跌1.64點子至3.85518%，是2月14日後最低，當日報3.67298%。對上一次連跌5日是1月14日，當日拆息報3.99%。

港元現報7.7736元貶值22點子，曾貶值最多28點子，報7.7742元，亦曾升值最多0點子，報7.7714元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌10.46點子至3.02131%，是2月25日後最低；1星期HIBOR跌6.2點子至3.36441%，是2024年9月19日後最低；2星期HIBOR升1.45點子至3.5%，是2月28日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.21點子至3.98387%，是3月3日後最低；6個月期HIBOR無升跌報4%，是3月4日後最低；12個月期HIBOR升0.85點子至4.10994%，是2月28日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減8.18億元，至總數19723.61億元，是2月27日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減11.5億元，至總數6070.55億元，是2月26日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為466.68億元，較再上一日增19.68億元，總結餘是2月18日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日增3.32億元，至總數13073.3億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減19.11億元，至總數12015.33億元，是1月14日後最低。上日金管局相隔9日後，再次通過貼現窗口向銀行投放19.68億港元流動性，是2月18日後最高，當日投放55億港元。

總結餘變動原因

貼現窗投放19.68億港元。

美匯美息

美元指數現報105.765升值0.022點或0.02%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32139%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.4491%，連續3日擴闊，利差是2025年2月14日後最闊，當日差距為-0.6407%。

對上一次連續3日擴闊，是2025年2月12日，當日利差報-0.6934%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向上。短線拆息方面，隔夜Shibor升6.9點子至1.755%，是3月3日後最高；1星期Shibor升3.3點子至1.751%，是3月3日後最高；2星期Shibor跌0.1點子至1.823%，是2月13日後最低；1個月期

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