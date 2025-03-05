港元現報7.7736元貶值22點子，曾貶值最多28點子，報7.7742元，亦曾升值最多0點子，報7.7714元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌10.46點子至3.02131%，是2月25日後最低；1星期HIBOR跌6.2點子至3.36441%，是2024年9月19日後最低；2星期HIBOR升1.45點子至3.5%，是2月28日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.21點子至3.98387%，是3月3日後最低；6個月期HIBOR無升跌報4%，是3月4日後最低；12個月期HIBOR升0.85點子至4.10994%，是2月28日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減8.18億元，至總數19723.61億元，是2月27日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減11.5億元，至總數6070.55億元，是2月26日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為466.68億元，較再上一日增19.68億元，總結餘是2月18日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日增3.32億元，至總數13073.3億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減19.11億元，至總數12015.33億元，是1月14日後最低。上日金管局相隔9日後，再次通過貼現窗口向銀行投放19.68億港元流動性，是2月18日後最高，當日投放55億港元。

總結餘變動原因

貼現窗投放19.68億港元。

美匯美息

美元指數現報105.765升值0.022點或0.02%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32139%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.4491%，連續3日擴闊，利差是2025年2月14日後最闊，當日差距為-0.6407%。

對上一次連續3日擴闊，是2025年2月12日，當日利差報-0.6934%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向上。短線拆息方面，隔夜Shibor升6.9點子至1.755%，是3月3日後最高；1星期Shibor升3.3點子至1.751%，是3月3日後最高；2星期Shibor跌0.1點子至1.823%，是2月13日後最低；1個月期

其他報道

長和售港口分析稱利好 曾創27年最大升幅 成交近十年最多

百度據報擬發行5年期及10年期人民幣計價票據 籌100億人民幣

積金評級：2月人均強積金賺6700元 年初至今人均獲利1.1萬元

字節跳動擬以3120億美元估值 回購美國員工持股

特朗普：美國回來了 美國夢勢不可擋 國家正處於復興邊緣

特朗普據報對報復性關稅將以牙還牙

特朗普擬振興美國造船業以抗衡中國

道明證券：中國GDP增長目標或是艱鉅任務 等待更多支持性政策

政府工作報告：用力推動房地產止跌回穩 收購存量房予地方更大自主權

財新中國2月服務業指數升至51.4 勝預期 市場對未來維持樂觀

政府工作報告：3000億人幣支持消費品以舊換新 中央預算投資安排7350億人幣

澳新：中國要實現2%通脹目標仍有挑戰性 需要採取更多措施

百度計劃發行人民幣計值優先票據

滬深三大指數高開 人行進行3532億人幣逆回購

恒指高開258點 科指升1.4% 齊上試10天線 長和升14%

港股ADR升224點 夜期高水72點 美期升亞股個別發展 京東等業績

道指跌670點 美股見4個月低 美或下調加、墨關稅 美期反彈

彭博社：中國2025年GDP增速預期目標為5%左右 CPI 2%左右 赤字率4%左右

北水增持中行 減持南方恆生科技