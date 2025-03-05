特朗普表示：「我們經歷了48年來最嚴重的通脤。也許在我們國家的歷史上，這種情況也是前所未有的。」他更指責拜登讓雞蛋價格失控。

特朗普同時讚揚了「政府效率部」（DOGE），並感謝億萬富豪馬斯克的貢獻。

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