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特朗普指責拜登讓雞蛋價格「失控」 感謝馬斯克貢獻

美國總統特朗普在華盛頓國會發表演講。他表示，任內最優先事項之一是拯救經濟，更批評前總統拜登讓雞蛋價格「失控」。

特朗普表示：「我們經歷了48年來最嚴重的通脤。也許在我們國家的歷史上，這種情況也是前所未有的。」他更指責拜登讓雞蛋價格失控。

特朗普同時讚揚了「政府效率部」（DOGE），並感謝億萬富豪馬斯克的貢獻。

 

 

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