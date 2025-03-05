報道指，經過數日的激烈談判，這些港口的控制權最終將移交給由貝萊德牽頭的財團。該交易將為長和（0001）帶來190億美元收益，體現了特朗普「美國優先」理念與華爾街全球利潤追求的非凡融合。

特朗普曾多次表示希望重新獲得美國對巴拿馬運河的所有權，並聲稱巴拿馬運河由中國管理，但沒有任何證據。報道指，Fink利用了這種渴望，確保了貝萊德歷史上最大的基礎設施交易——在特朗普就國際貿易、烏克蘭和加沙戰爭、北​​約等問題發表看法之際，他幫助特朗普贏得了勝利。

這筆交易也反映了Fink和貝萊德在遙遠的私人市場達成重大交易並與最大的另類資產管理公司競爭的雄心。在周二宣布該交易的聲明中，他誇耀貝萊德與世界各地公司和政府的聯繫，並指出：「我們愈來愈成為第一選擇」。

據了解談判情况的人士稱，對特朗普來說，讓一家美國投資公司接管這些港口將削弱中國在該地區的影響力。這些人表示，如果沒有特朗普的支持，這項協議就不可能達成。

貝萊德正在與全球基礎設施合作伙伴 (Global Infrastructure Partners) 共同收購這些業務，全球基礎設施合作伙伴是貝萊德去年收購的基礎設施公司，由Adebayo Ogunlesi領導。其他投資者包括 Terminal Investment Ltd.，該公司負責營運全球最大航運公司地中海航運 (Mediterranean Shipping) 所服務的港口。

Fink多年來一直在特朗普的圈子活動，了解交易的人士表示，他的個人參與至關重要。近日，隨著談判迅速展開，Fink向特朗普通報進展。財政部長貝森特和國務卿魯比奧也了解到了這一情况。

知情人士透露，黑石公司 (Blackstone Inc.) 和 KKR & Co. 也考慮了競標。兩家公司的代表均拒絕發表評論。白宮沒有回應置評請求。

根據巴拿馬總統 Jose Raul Mulino 在 X 上的帳戶上發布的聲明，巴拿馬將審查該交易，並將繼續對巴拿馬港口合約進行審計。

Fink周二在一次金融行業會議上表示，「我們可能很快就會擁有巴拿馬運河的所有權」。

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