報告指，營商環境自去年9月以來首次轉差，跌幅雖然不大，但卻是8個月以來最顯著。出口需求降低的不利影響下，新增訂單重現跌幅，繼而對營商活動造成負擔。經營情緒同時低迷，導致企業壓縮編制，並且減持庫存。

報告內容：

香港特區私營經濟於首季中段轉差。在出口需求降低的不利影響下，新增訂單重現跌幅，繼而對營商活動造成負擔。經營情緒同時低迷，導致企業壓縮編制，並且減持庫存。

另一方面，整體投入價格在2月加速上升，但有見於需求下滑，企業也只能向客戶轉嫁部分成本升幅。

作為單一綜合指標，標普全球2月香港特區採購經理指數(PMI®)經季節調整後為49.0，低於上月的51.0，最新數值跌穿50持平線，顯示營商環境自去年9月以來首次轉差，跌幅雖然不大，但卻是8個月以來最顯著。

營商活動5個月以來首次縮減，走勢與新增訂單相符。受訪業者透露，經濟環境低迷，加上商品與服務的價格攀升，因此打擊了2月份需求，當中還包括來自中國內地和海外的出口業務，而後者更因市場憂慮美國關稅而受影響。總的來說，2月以製造業的新訂單和產量跌幅最大。接單減少，緩解了產能壓力，所以即使在過去三個月內，企業已經兩度減低人力，卻仍能連續兩月處理積壓業務。

企業在2月裁減員工，部分原因在於憂慮經營前景。由於擔心競爭加劇、成本上漲，以及美國政策不明朗，因此整體悲觀情緒升溫至一年半最高。

2月份數據同時反映，企業為應對需求降低，以及銷售前景不明朗，於是減持庫存。至於投入品庫存的去化速度，亦見2023年7月以來最快。

企業縮減採購活動，紓緩了投入品的供應壓力。總的來說，供應商在2月已連續7個月縮短供貨時間，但就目前的供貨表現改善周期而言，則改善程度屬於最小。

平均投入成本的升幅創去年11月以來最大，對此，受訪業者普遍認為原因在於薪資重拾增長。此外，採購成本還因原材料價格上漲而提高，惟整體漲幅已放緩至7個月低位。綜觀不同行業，2月以商品製造業的整體成本升幅最大。

隨着成本上漲，香港特區私營企業於是調高銷售價格，為3個月以來首次，但在新訂單下滑的情形下，企業不願貿然將成本升幅全數轉嫁客戶，因此加價幅度溫和。

關於最新調查結果，標普全球市場財智經濟研究部副總監JingyiPan表示，標普全球2月香港特區採購經理指數顯示，營商環境於2025開年後轉差。隨着本土和出口需求下滑，經營活動在連升四月後倒跌;而新訂單指數和產出預期指數等前膽性指標也在暗示，業務營運將於未來數月更加縮減。

JingyiPan表示，整體商業信心滑落至一年半最低，這需要更大力道的政策支持，才能提振進一步低迷的悲觀情緒。營商氣氛偏軟，不但令企業裁員、減購投入品，還在過去數月擠壓加價空間，以致盈利下降。

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