美國商務部長稱特朗普可能下調墨西哥和加拿大部分關稅後，美股收市後時段反彈、美期、亞股普遍上升。港股時段，內地發表政府工作報告、財新2月服務業指數，特朗普亦於國會演說，港股表現反覆，恒指高開258點後，曾升最多572點，一度收窄至升148點，半日收市升377點。三大指數齊創一周最大升幅，恒指、科指見上周五後新高。恒指升穿10天線，科指曾升穿10天線。北水轉流入，大市成交較昨日午市減13.8%，北水交易成交額（包括買入及賣出交易）亦跌14%。
長和（0001）售港口，大升21%，是升幅最大的藍籌，長實集團（1113）亦升4.7%。
長和（0001）曾升最多24.71%，是1998年2月2日後最大升幅，當日升幅為26.33%。高見48.2元，是2023年8月1日48.65元後最高。成交金額增621.47%，至37.79億元，是2015年1月12日後最多，當日達40.22億元。
恒指今早高開258點，高位升572點，低位升148點，高低波幅423點。上升股份比例為31.59%，下跌為22.36%，無升跌為46.04%。
恒指半日升377點或1.65%，報23319點，大市成交金額1351億元；國指升152點或1.82%，報8520點。恒生科技指數收報5637點，升1.85%。
藍籌股成交金額650.9億元，佔大市成交48.17%；科指成份股成交金額425.53億元，佔大市成交31.49%；國指成份股成交金額534.7億元，佔大市成交39.57%。
24隻雙櫃台股，總成交0.55億元人民幣，相當於約0.59億港元，佔大市成交的0.04%。
窩輪及牛熊證成交金額減少23.45%，至128.02億元，佔大市成交9.47%。牛熊證成交金額62.65億元，減少23.03%；窩輪成交金額65.36億元，減少23.86%。
藍籌75隻升，7隻下跌，1隻無升跌。長和（0001）升21.22%，收報46.85元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌1.53%，收報25.75元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是同程旅行（0780）收報19.36元，升8.16%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報32.95元，跌1.79%。
恒指升穿10天線(23214.56點)。科指曾升穿10天線(5696點)。
北水南下合計淨流入28.98億元，終止單日流出。北水本月累計流入114.4億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）553.08億元，較上日減52.82%，佔香港市場成交額由上日的21.74%減至20.46%。
恒指曾升最多2.49%，是2月26日後最大升幅，當日升幅為4.08%。高見23513.94點，是2月28日23616.18點後最高。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月26日。
科指曾升最多3.13%，是2月26日後最大升幅，當日升幅為5.7%。高見5708.94點，是2月28日5862.98點後最高。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月26日。
國指曾升最多2.61%，是2月26日後最大升幅，當日升幅為4.36%。高見8586.25點，是3月3日8587.14點後最高。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月26日。
據報貝萊德收購長和（0001）港口 獲特朗普支持 助削弱中國在相關地區影響力。長和售港口分析稱利好 曾創27年最大升幅 成交近十年最多。長和向貝萊德洽售和記港口八成股權料套現1482億元，另斬件售巴拿馬業務。創52周高，見48.2元，收報46.85元，升21.22%。
百度（9888）據報擬發行5年期及10年期人民幣計價票據 籌100億人民幣。百度計劃發行人民幣計值優先票據。收報86.25元，升1.77%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，京東（9618）收報162.7元，升1.56%。
極兔速遞（1519）收報5.92元，跌1.17%。
博雅互動（0434）收報4.18元，升7.73%。
粵豐環保（1381）收報4.73元，升0.21%。
統一企業中國（0220）收報8.44元，跌0.94%。
機管局續租機場空運中心大樓15年，新地（0016）將投入最少4億元升級設備。收報75.5元，升1.14%。
子不語（2420）料去年轉賺最多1.6億元人民幣。收報4元，無升跌。
創科實業（0669）去年多賺15%，末期息多派兩成至15.19美仙。收報110.7元，跌1.25%。
五礦資源（1208）去年全年多賺近兩倍至3.66億美元，不派息。收報2.43元，升3.4%。
Prada（1913）據報同時競購Versace及Jimmy Choo，出價最多約163億元。收報64.05元，跌6.22%。
九龍建業（0034）發盈警，料去年盈利倒退六至七成。收報3.68元，跌2.65%。
綠科科技（0195）回應ASM部份要約收購，獨立財顧建議股東拒絕收購。停牌。
置富產業（0778）去年可分派收益跌11%，每基金單位末期派17.36仙。置富擬斥3200萬重新規劃麗港城商場地庫。收報4.38元，升3.06%。
澳博（0880）四年半首次扭虧轉賺320萬，續不派息。收報2.41元，跌1.63%。
BlackRock增持匯控（0005）。收報90.85元，跌1.3%。
平保增持招行（3968）。收報46.7元，升3.55%。
收購目標要求加價15%，順泰控股（1335）︰終止收購。收報0.129元，跌9.15%。
外匯基金旗下迅清結算與港交所（0388）簽合作備忘錄，提升交易後證券基礎設施。收報342.8元，升1.6%。
破頂股包括，德林國際（1126）創上市新高，見5.91元，收報5.9元，升3.87%；利華控股集團（1346）創上市新高，見1.34元，收報1.34元，升6.35%；珩灣科技（1523）創上市新高，見5.77元，收報5.59元，升1.08%；津上機床中國（1651）創上市新高，見21.35元，收報21.05元，升15.79%；康耐特光學（2276）創上市新高，見30.3元，收報29.05元，升7%；巨子生物（2367）創上市新高，見69.55元，收報69.05元，升6.39%；浩森金融科技（3848）創上市新高，見11.5元，收報11.36元，升5.19%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見587元，收報587元，升9.31%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見247.4元，收報239.4元，升1.53%；德益控股（9900）創上市新高，見16.5元，收報16.4元，升0.49%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見117元，收報115.7元，升6.44%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見27.6元，收報27.15元，升1.12%；Ａ華夏人民幣－Ｒ（83437）創上市新高，見104.3元，收報104.3元，升0.05%。
破頂指數成份股包括，長和（0001）創52周高，見48.2元，收報46.85元，升21.22%；中銀香港（2388）創52周高，見29.6元，收報29.2元，升1.74%；萬洲（0288）創52周高，見6.67元，收報6.64元，升2.15%；中行（3988）創52周高，見4.56元，收報4.54元，升2.95%；建行（0939）創52周高，見6.8元，收報6.77元，升2.11%；康師傅（0322）創52周高，見12.6元，收報12.44元，升2.3%；農行（1288）創52周高，見4.82元，收報4.78元，升2.36%；交行（3328）創52周高，見6.83元，收報6.81元，升2.87%。
8隻股份創上市新低，包括寶新置地（0299）低見0.09元，收報0.095元，跌8.65%；聯泰控股（0311）低見0.141元，收報0.141元，跌14.55%；元亨燃氣（0332）低見0.019元，收報0.021元，升5%；中國鑄晨８１（0810）低見0.156元，收報0.159元，跌1.24%；瑞安建業（0983）低見0.4元，收報0.4元，跌5.88%；華音國際控股（0989）低見0.26元，收報0.26元，跌7.14%；聲揚集團（8163）低見0.025元，收報0.026元，跌3.7%；莊皇集團公司（8501）低見0.25元，收報0.3元，無升跌。
19隻股份創52周低，其中十隻包括，冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；首鋼資源（0639）低見2.24元，收報2.25元，無升跌；創夢天地（1119）低見1.21元，收報1.22元，跌0.81%；博維智慧（1204）低見1.9元，收報1.91元，跌4.98%；濟豐包裝（1820）低見4.5元，收報4.64元，跌5.69%；益美國際控股（1870）低見1.39元，收報1.4元，跌3.45%；嘉濤（香港）控股（2189）低見0.455元，收報0.455元，跌1.09%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；中裕能源（3633）低見3.9元，收報4元，升0.5%；銀盛數惠（3773）低見1.89元，收報1.89元，跌5.5%。
異動股
上升異動股，包括，飛霓控股（8480）創52周高，見0.32元，收報0.3元，升44.23%；連成科技集團（8635）創52周高，見0.465元，收報0.42元，升29.23%；勇利投資（1145）收報0.177元，升25.53%；歲寶百貨（0312）收報0.044元，升22.22%；長和（0001）創52周高，見48.2元，收報46.85元，升21.22%；洢人壹方控股（8305）創52周高，見0.34元，收報0.34元，升19.3%；恆偉集團控股（8219）收報0.243元，升18.54%；佰悅集團（8545）創52周高，見0.042元，收報0.039元，升18.18%；康寧傑瑞製藥－Ｂ（9966）收報6.17元，升17.75%；長安仁恒（8139）收報1.48元，升17.46%。
下跌異動股，包括，東方大學城控股（8067）收報0.255元，跌22.73%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.162元，跌18.59%；望塵科技控股（2458）收報3.3元，跌17.09%；映美控股（2028）收報0.055元，跌16.67%；禮建德集團（8455）收報0.092元，跌16.36%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.125元，跌15.54%；聯泰控股（0311）創上市新低，見0.141元，收報0.141元，跌14.55%；中國管業（0380）收報0.102元，跌13.56%；木薯資源（0841）收報0.105元，跌13.22%；新都酒店（8315）收報0.046元，跌13.21%；吉星新能源（3395）收報0.106元，跌13.11%。
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