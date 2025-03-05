moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

五礦資源：MLB收到秘魯稅務法院有利判決

五礦資源（1208）公布，旗下的 MLB 已收到秘魯稅務法院的有利判決，裁定 MLB 有權就2018年稅務年度申索稅務虧損4.29億美元；及從中國貸款銀行組成之銀團獲得的3.78億美元貸款，及從 MLB 股東 MMG Swiss Finance A.G. 於2018年獲得的2.42億美元股東貸款取得利息扣減。五礦昨公布業績，全年多賺近兩倍，不派息，股份今日早市升3.4%，報2.43元。

正礦指，2014年至2018年的重列稅務虧損為25.75億美元。2018年的所得稅評估金額9.12億美元已被稅務法院減至0美元，理由與之前公布有關稅務法院就有關2017年所得稅評估的判決準則相似，即所得稅法規僅旨在防止逃稅情况，唯本案件並不適用，且關聯方條例不能僅因公司與國家的關係而適於國有企業。SUNAT 的負資產論點亦被駁回，因為雙方，即 MLB 及中國貸款銀行並無關聯。關於因果關係原則，稅務法院認為股東貸款可予扣除，因為貸款的最終目的與收購 Las Bambas 有關。

截至目前，五礦所公布的稅務法院判決的積累效果，已消除就 SUNAT 所聲稱的所得稅、利息和罰款支付20.16億美元的不確定性。目前尚未確定 SUNAT 是否有意就該判決提出上訴。公司據知於秘魯稅務行政司法系統進行上訴或需時多年方可解決。 公司將繼續評估 SUNAT 就2018年度後的未來審計而可能採取的立場。

其他報道

恒指半日升377點 科指1.8% 長和升21% 北水轉流入

標普2月香港PMI跌穿50 跌至49 見8個月低

滬深三大指數半日個別走 滬指以近半日高位收市

據報貝萊德收購長和港口 獲特朗普支持 助削弱中國在相關地區影響力

港元拆息個別發展 1個月HIBOR見逾兩周低 貼現窗投放19億元 總結餘兩周高

長和售港口分析稱利好 曾創27年最大升幅 成交近十年最多

百度據報擬發行5年期及10年期人民幣計價票據 籌100億人民幣

特朗普指責拜登讓雞蛋價格「失控」 感謝馬斯克貢獻

積金評級：2月人均強積金賺6700元 首兩個月人均獲利1.1萬元

字節跳動擬以3120億美元估值 回購美國員工持股

特朗普：美國回來了 美國夢勢不可擋 國家正處於復興邊緣

特朗普據報對報復性關稅將以牙還牙