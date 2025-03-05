正礦指，2014年至2018年的重列稅務虧損為25.75億美元。2018年的所得稅評估金額9.12億美元已被稅務法院減至0美元，理由與之前公布有關稅務法院就有關2017年所得稅評估的判決準則相似，即所得稅法規僅旨在防止逃稅情况，唯本案件並不適用，且關聯方條例不能僅因公司與國家的關係而適於國有企業。SUNAT 的負資產論點亦被駁回，因為雙方，即 MLB 及中國貸款銀行並無關聯。關於因果關係原則，稅務法院認為股東貸款可予扣除，因為貸款的最終目的與收購 Las Bambas 有關。

截至目前，五礦所公布的稅務法院判決的積累效果，已消除就 SUNAT 所聲稱的所得稅、利息和罰款支付20.16億美元的不確定性。目前尚未確定 SUNAT 是否有意就該判決提出上訴。公司據知於秘魯稅務行政司法系統進行上訴或需時多年方可解決。 公司將繼續評估 SUNAT 就2018年度後的未來審計而可能採取的立場。

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