五礦資源（1208）公布，旗下的 MLB 已收到秘魯稅務法院的有利判決，裁定 MLB 有權就2018年稅務年度申索稅務虧損4.29億美元；及從中國貸款銀行組成之銀團獲得的3.78億美元貸款，及從 MLB 股東 MMG Swiss Finance A.G. 於2018年獲得的2.42億美元股東貸款取得利息扣減。五礦昨公布業績，全年多賺近兩倍，不派息，股份今日早市升3.4%，報2.43元。
正礦指，2014年至2018年的重列稅務虧損為25.75億美元。2018年的所得稅評估金額9.12億美元已被稅務法院減至0美元，理由與之前公布有關稅務法院就有關2017年所得稅評估的判決準則相似，即所得稅法規僅旨在防止逃稅情况，唯本案件並不適用，且關聯方條例不能僅因公司與國家的關係而適於國有企業。SUNAT 的負資產論點亦被駁回，因為雙方，即 MLB 及中國貸款銀行並無關聯。關於因果關係原則，稅務法院認為股東貸款可予扣除，因為貸款的最終目的與收購 Las Bambas 有關。
截至目前，五礦所公布的稅務法院判決的積累效果，已消除就 SUNAT 所聲稱的所得稅、利息和罰款支付20.16億美元的不確定性。目前尚未確定 SUNAT 是否有意就該判決提出上訴。公司據知於秘魯稅務行政司法系統進行上訴或需時多年方可解決。 公司將繼續評估 SUNAT 就2018年度後的未來審計而可能採取的立場。
其他報道
據報貝萊德收購長和港口 獲特朗普支持 助削弱中國在相關地區影響力
港元拆息個別發展 1個月HIBOR見逾兩周低 貼現窗投放19億元 總結餘兩周高
百度據報擬發行5年期及10年期人民幣計價票據 籌100億人民幣
積金評級：2月人均強積金賺6700元 首兩個月人均獲利1.1萬元