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PAObank獲保險代理機構牌照 與平安香港、富衛推一般保險及壽險

PAO Bank公布，獲保監局頒發保險代理機構牌照，並與中國平安保險（香港）有限公司（「平安香港」）及富衛香港（「富衛」）分別簽署戰略合作協議，提供一般保險及人壽保險。

PAObank 與平安香港達成銀保伙伴合作協議，為個人客戶推出一系列保險產品，包括汽車保險、旅遊保險和家居保險方案，滿足客戶對各類保障的需求。

同時，PAObank 與富衛繼展開香港首個銀保「商業數據通」合作，促進不同界別的數據流轉；此外，PAObank 與富衛將合擴至個人銀行，提供人壽保險產品。

PAObank行政總裁黄欣保表示，「PAObank獲發保險代理機構牌照為個人銀行業務發展的重要里程碑，我們很高興分別與平安香港及富衛達成戰略合作協議，強強聯手提供專業及貼近市場需求的保險產品，進一步擴大個人客戶的金融服務範疇。除了定期存款、保險等服務，今年將會加緊腳步，為個人客戶陸續推出更多元化的保險產品。PAObank未來會中小企及個人銀行業務雙線發展，提供更全面的金融解決方案，為客戶創造更大的價值」。

平安香港董事總經理張健強表示，「平安香港網上保險業務為客戶提供24小時網上即時報價及投保服務，顯著提升客戶體驗，並致力於實現『有溫度的金融』理念。我們非常高興能與PAObank攜手合作，為客戶提供卓越的保障方案與服務」。

富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，「我們很高興能夠進一步加強與PAObank的戰略合作。富衛積極擴展多元銷售渠道，透過銀行保險合作伙伴的網絡服務更廣泛客戶。富衛於是次合作為更多客戶提供人壽保險產品，與PAObank攜手為雙方帶來更大效益」。

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