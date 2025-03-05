內地今早發表政府工作報告，澳新銀行指，當局在年度GDP、CPI目標數字和財政赤字佔GDP比率前均使用了「左右」一詞，旨在為未來的不確定性保留靈活性。保持不變的增長目標也反映出，鑑於人工智慧領域的發展，當局對國內前景充滿信心。認為該行對2025年GDP預測（4.3%）有上調風險。2%的CPI仍然遠高於目前的通脹指標。但相信，它不會像GDP目標那麼嚴格。
澳新指，衡量「實際赤字」與 GDP 比率的指標（涵蓋一般公共預算和政府基金預算）上升至 9.9%（歷史最高）。這反映出不僅要促進增長，更要防風險。政府今年將投入1.5兆元人民幣以舊換新計劃、國有銀行資本重組以及購買閒置土地和房產。政策制定者將繼續支持房地產市場的穩定。落實因城施策，減少限制措施，加大城中村和危屋改造力道。賦予城市政府更大收購主體、物價、用途等自主權，擴大經濟適用房屋轉貸範圍。
澳新指，政策制定者為未來的逆風保留了政策空間。政府工作報告強調外部挑戰。減息和下調存款準備率仍然是我們的工具。預計，如果增長勢頭受到貿易爭端的打擊，當局將在年中之前調整預算。
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