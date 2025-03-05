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聯想科技大會今舉辦 展示多個AI服務方案

聯想集團（0992）今日舉行的「聯想2025 香港創新科技大會」（Tech World '25 Hong Kong）展示了其混合式人工智能（Hybrid AI）企業方案、相關硬件設備及基礎設施等。聯想方案服務業務集團（SSG）總裁黃建恒表示，企業大規模採用AI的主要挑戰包括投資回報率（ROI）、數據隱私及專業人才短缺，而聯想提供的混合式AI可結合公有雲和私有雲，針對客戶需求制定合適服務方案，旨在提升生產力和靈活性。

該大會現場展示的內容除了聯想AI硬件及軟件產品外，還包括覆蓋物流、零售行業的產品和服務。在物流業方面，聯想提供端到端智能倉庫建設服務方案，包括自主移動機器人（AMR）、自動堆高機搬運貨物、機械狗巡邏等。其中一家展示的客戶是新加坡物流公司ST Logistics。

對於如何衡量AI的投資與回報，聯想電訊盈科企業方案總裁孫耀達認為，必須同時考慮直接與間接效益。在直接效益方面，除了ROI外，還應該考慮成本節約、生產力提升等可量化且具體的指標，同時必須具備明確的AI計劃目標，並且與公司的整體戰略保持一致。至於間接效益方面，公司還會評估客戶滿意度、員工參與度與滿意度，以及風險管理等。

他續稱，通常會從試點計劃開始，分析數據、驗證價值，並根據結果調整AI模型與業務流程。此外，還會收集反饋以進一步優化計劃。當試點計劃達到預期效果後，公司將擴大AI計劃的應用範圍，實現更大規模的落地與推廣。他指出，香港企業對外使用的AI主要是聊天機器人，而內部使用，尤其是金融機構，大多應用於風險管理、信用評分等領域。

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