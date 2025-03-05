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【久利生專欄】長和會私有化嗎？呢一秒唔會⋯

過去幾十年來，環球金融市場的傳統智慧是，做生意傾刁時「唔好企李嘉誠對面」。時移世易，再提升到國運級敍事層面，原來是要明白「唔好做特朗普對家」。

長和公布出售港口的千五億世紀大刁，時機上，趕在北京兩會開幕和特朗普國會演說之前，不可說不巧合。集團一般這些大刁，我相信會是年底發生的多。

之前洽售個別地方的碼頭資產，都是傳言滿天飛，一時淡馬錫、一時招商局，也價高者得。但今次整個港口集團出售，反而是全程高度保密，且應該是速戰速決，未知是否最善價而沽。

這個原則性交易，最終條款卻要在145天內完成（即2025年7月27日），實際交割可能更久，安排好像有點太長，更似是先strike the deal再交由各方跟進。當然BlackRock財團都可能是執行國家任務。

李澤鉅金句是做刁不會志在必得，但特朗普對巴拿馬港口正是這個取態。大行認為長和同意出售，加上任何公司如果專注於高回報業務，逐步剝離低利潤或增長緩慢的領域，今次決定都是可以理解的。

但始終最令市場意外及不解的，是為何索性將整個和記港口集團業務（不包括中國內地和香港）賣走，因為大多數碼頭並不在當前地緣政治緊張直接影響的地區（如美國、巴拿馬）。

這一刻分析員仍傾向相信，今次可能是一個機會主義形式的交易，順勢而為，令到長和由最初只討論出售巴拿馬港口的計劃，變成最終擴大到包括大多數營運地區的碼頭泊位。

不問Grok都知道，長和系多年來的管理哲學，既簡單又複雜，就是低買高賣，只要價格合適，任何交易都是可能的。根據2024年上半年的年化EBITDA，交易的隱含企業價值/EBITDA約為12倍，粗略估計，似乎高於全球上市同行9-10倍的平均水平。

站在這個算是歷史時刻，今次無疑是代表了長和會有重大策略轉變，在交易完成後，港口業務僅佔集團總EBITDA的1%，而目前最大的基礎設施分部，貢獻將從28%進一步上升至33%。

而且又會引起新一輪有關長和、長建、長實三間上市公司的戰略分工同價值定位，以至於系內涉及私有化或二次重組的討論，當然散戶都聽慣了大李生講：「呢一秒冇，我答覆咗你問題，next」。

截至2024年上半年，長和淨債務為1340億港元（淨負債比率21%），因此按備考基準計算，今次出售港口後，大可以轉為淨現金狀況。小股東仍然有權問手頭現金要如何使用？

在過去幾年，長和大部分新收購都集中在基建領域（主要在英國及歐洲），由此路進，想現金使用可能會傾向於這個方向。如是，則私有化的機會較低。

長和多年來被嚴重低估已經是事實，亦印證於家族多次回購股份。此前或許是受限於全球電訊業務轉盈進度及有一定債務在身，私有化從來不在考慮之列，況且也在香港，會牽一髮而動全身。

但今次出售港口業務賣到近1500億，已經相當於整間長和的市值。換言之，龐大的手頭現金提供了重要私有化誘因，將全部或大部分現金股息落袋。

有時也會想，長和會否考慮收購保險公司？以巴郡做例子，似乎也符合集團穩定地進取的作風。其他如Web3等創新產業機會自是較小，而繼續推進新能源也有可能，但應該不會考慮買回BlackRock的基金吧。

但如果現金用途不明，或無明確投資計劃，即使強大如長和，投資者也可能質疑管理層的遠見。以集團的作風，我估計，短期內可能會有和長建共同投資的項目，同時可能酌量派發特息。

當然，像股神手持大量現金，另一標準答案也可以是：2025年全球經濟可能仍受通脹、地緣政治緊張（如俄烏衝突、中美關係）影響。套現資產能增加現金流，為未來不確定性提供緩衝。

商業決策從來不應過分政治解讀，長和管理層更希望今次交易被外界看成純粹的市場行為。但可能更重要是，又超額應驗了「山雨欲來風滿樓」的預言。

久利生