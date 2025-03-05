午後，在岸人民幣升值至7.2565元，是2月26日7.251元後最強。美匯指數低見105.214，是2024年11月11日104.934後最低。

長和（0001）售港口，大升21.86%，是升幅最大的藍籌，長實集團（1113）亦升4.9%。

長和曾升最多24.71%，是1998年2月2日後最大升幅，當日升幅為26.33%。高見48.2元，是2023年8月1日48.65元後最高。今日收市報47.1元，是2023年8月1日後收市新高，當日報47.85元。成交金額增930.36%，至53.97億元，是1998年8月28日後最多，當日達59.21億元。

恒指今早高開258點，高位升694點，低位升148點，高低波幅546點。上升股份比例為45.39%，下跌為21.9%，無升跌為32.69%。

恒指收市升652點或2.84%，報23594點，大市成交金額2586億元，較上日減少4.02%，是2月11日2196.12億元成交後最少；國指升262點或3.14%，報8630點。恒生科技指數收報5757點，升4.02%。

藍籌股成交金額1391.98億元，佔大市成交53.82%；科指成份股成交金額933.33億元，佔大市成交36.09%；國指成份股成交金額1162.66億元，佔大市成交44.95%。

24隻雙櫃台股，總成交1.57億元人民幣，相當於約1.68億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.8%，至162.56億元，佔大市成交6.28%。牛熊證成交金額82.18億元，增加0.96%；窩輪成交金額80.37億元，減少6.38%。

藍籌77隻升，5隻下跌，1隻無升跌。長和（0001）升21.86%，收報47.1元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌3.75%，收報107.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是同程旅行（0780）收報19.74元，升10.28%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報33.1元，跌1.34%。

恒指升穿10天線(23242.03點)。科指升穿10天線(5708點)。

北水南下合計淨流入83.69億元，終止單日流出。北水本月累計流入169.11億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1119.19億元，較上日減4.54%，佔香港市場成交額由上日的21.74%減至21.63%。

三大指數表現

恒指曾升最多3.03%，是2月26日後最大升幅，當日升幅為4.08%。高見23636.65點，是2月27日24076.53點後最高。今日收市報23594.21點，是2月27日後收市新高，當日報23718.29點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月26日。

科指曾升最多4.25%，是2月26日後最大升幅，當日升幅為5.7%。高見5770.8點，是2月28日5862.98點後最高。今日收市報5757.94點，是2月27日後收市新高，當日報5881.01點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月26日。

國指曾升最多3.4%，是2月26日後最大升幅，當日升幅為4.36%。高見8652.2點，是2月28日8712.63點後最高。今日收市報8630.4點，是2月27日後收市新高，當日報8734.58點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月26日。

午後消息股表現

碧桂園（2007）據報已錯過達成境外債重組協議日期。收報0.485元，跌3%。

五礦資源（1208）：MLB收到秘魯稅務法院有利判決。收報2.41元，升2.55%。

今早及隔晚消息股表現

據報貝萊德收購長和（0001）港口 獲特朗普支持 助削弱中國在相關地區影響力。長和售港口分析稱利好 曾創27年最大升幅 成交近十年最多。長和向貝萊德洽售和記港口八成股權料套現1482億元，另斬件售巴拿馬業務。創52周高，見48.2元，收報47.1元，升21.86%。

百度（9888）據報擬發行5年期及10年期人民幣計價票據 籌100億人民幣。百度計劃發行人民幣計值優先票據。收報87.5元，升3.24%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，京東（9618）收報165.1元，升3.06%。

極兔速遞（1519）收報5.96元，跌0.5%。

博雅互動（0434）收報4.1元，升5.67%。

粵豐環保（1381）收報4.73元，升0.21%。

統一企業中國（0220）收報8.64元，升1.41%。

機管局續租機場空運中心大樓15年，新地（0016）將投入最少4億元升級設備。收報75.85元，升1.61%。

子不語（2420）料去年轉賺最多1.6億元人民幣。收報4元，無升跌。

創科實業（0669）去年多賺15%，末期息多派兩成至15.19美仙。收報107.9元，跌3.75%。

五礦資源（1208）去年全年多賺近兩倍至3.66億美元，不派息。收報2.41元，升2.55%。

Prada（1913）據報同時競購Versace及Jimmy Choo，出價最多約163億元。收報65.75元，跌3.73%。

九龍建業（0034）發盈警，料去年盈利倒退六至七成。收報3.74元，跌1.06%。

綠科科技（0195）回應ASM部份要約收購，獨立財顧建議股東拒絕收購。停牌。

置富產業（0778）去年可分派收益跌11%，每基金單位末期派17.36仙。置富擬斥3200萬重新規劃麗港城商場地庫。收報4.39元，升3.29%。

澳博（0880）四年半首次扭虧轉賺320萬，續不派息。收報2.43元，跌0.82%。

BlackRock增持匯控（0005）。收報91.9元，跌0.16%。

平保增持招行（3968）。收報46.55元，升3.22%。

收購目標要求加價15%，順泰控股（1335）︰終止收購。收報0.132元，跌7.04%。

外匯基金旗下迅清結算與港交所（0388）簽合作備忘錄，提升交易後證券基礎設施。收報347.6元，升3.02%。

破頂股表現

破頂股包括，德林國際（1126）創上市新高，見5.91元，收報5.9元，升3.87%；利華控股集團（1346）創上市新高，見1.36元，收報1.3元，升3.17%；達勢股份（1405）創上市新高，見104.2元，收報104.2元，升6%；珩灣科技（1523）創上市新高，見5.77元，收報5.67元，升2.53%；津上機床中國（1651）創上市新高，見21.6元，收報20.3元，升11.66%；康耐特光學（2276）創上市新高，見30.3元，收報29.4元，升8.29%；巨子生物（2367）創上市新高，見69.9元，收報69.3元，升6.78%；浩森金融科技（3848）創上市新高，見11.52元，收報11.46元，升6.11%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見613元，收報600元，升11.73%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見247.4元，收報242.8元，升2.97%；九方智投控股（9636）創上市新高，見40元，收報37.95元，升2.15%；德益控股（9900）創上市新高，見17.1元，收報17元，升4.17%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見117元，收報116.1元，升6.81%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見27.65元，收報27.6元，升2.79%；毛戈平（1318）創上市新高，見82.55元，收報80元，升3.29%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8471.2元，收報8471.2元，升0.18%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1173.2元，收報1173.2元，升0.05%；Ａ華夏人民幣－Ｒ（83437）創上市新高，見104.3元，收報104.3元，升0.05%。

破頂指數成份股包括，京東健康（6618）創52周高，見38.9元，收報38.65元，升7.21%；長和（0001）創52周高，見48.2元，收報47.1元，升21.86%；中銀香港（2388）創52周高，見29.65元，收報29.45元，升2.61%；萬洲（0288）創52周高，見6.78元，收報6.74元，升3.69%；中行（3988）創52周高，見4.56元，收報4.53元，升2.72%；建行（0939）創52周高，見6.8元，收報6.78元，升2.26%；康師傅（0322）創52周高，見12.6元，收報12.42元，升2.14%；農行（1288）創52周高，見4.82元，收報4.75元，升1.71%；交行（3328）創52周高，見6.83元，收報6.82元，升3.02%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，寶新置地（0299）低見0.09元，收報0.094元，跌9.62%；聯泰控股（0311）低見0.141元，收報0.17元，升3.03%；ALCO HOLDINGS（0328）低見0.27元，收報0.28元，跌1.75%；元亨燃氣（0332）低見0.019元，收報0.02元，無升跌；卓悅控股（0653）低見0.135元，收報0.137元，跌2.84%；中國鑄晨８１（0810）低見0.156元，收報0.163元，升1.24%；瑞安建業（0983）低見0.4元，收報0.405元，跌4.71%；華音國際控股（0989）低見0.26元，收報0.26元，跌7.14%；華油能源（1251）低見0.085元，收報0.09元，升2.27%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.016元，收報0.017元，跌5.56%。

30隻股份創52周低，其中十隻包括，先機企業集團（0176）低見0.015元，收報0.017元，無升跌；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；亞證地產（0271）低見0.138元，收報0.142元，無升跌；恆和集團（0513）低見0.156元，收報0.156元，跌0.64%；首鋼資源（0639）低見2.24元，收報2.25元，無升跌；創夢天地（1119）低見1.21元，收報1.27元，升3.25%；華科智能投資（1140）低見0.073元，收報0.077元，無升跌；博維智慧（1204）低見1.9元，收報1.99元，跌1%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；永義國際（1218）低見1.6元，收報1.6元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，交大慧谷（8205）收報0.41元，升36.67%；連成科技集團（8635）創52周高，見0.475元，收報0.44元，升35.38%；飛霓控股（8480）創52周高，見0.32元，收報0.28元，升34.62%；勇利投資（1145）創52周高，見0.195元，收報0.185元，升31.21%；阿仕特朗金融（8333）收報0.26元，升30%；植華集團（1842）收報0.077元，升28.33%；華領醫藥－Ｂ（2552）創52周高，見2.47元，收報2.44元，升26.42%；佰悅集團（8545）創52周高，見0.043元，收報0.041元，升24.24%；神通機器人教育（8206）創52周高，見0.108元，收報0.108元，升22.73%；榮豐集團亞洲（8526）收報0.098元，升22.5%。

下跌異動股，包括，益美國際控股（1870）停牌；暢由聯盟（1039）收報0.058元，跌26.58%；滙景控股（9968）收報0.013元，跌23.53%；海納星空科技（8297）收報0.049元，跌23.44%；禮建德集團（8455）收報0.085元，跌22.73%；東方大學城控股（8067）收報0.26元，跌21.21%；綠色能源科技集團（0979）收報0.2元，跌18.03%；智中國際（6063）收報0.19元，跌17.39%；望塵科技控股（2458）收報3.39元，跌14.82%；量子思維（8050）收報0.189元，跌14.48%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.129元，跌12.84%。

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