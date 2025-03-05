moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

統一企業去年多賺11% 末期息42.81分人幣

統一企業（0220）公布，2024年的純利按年增10.9%至18.49億元人民幣（下同），每股盈利為0.4281元﹔未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為36.2億元，按年升5.7%﹔派末期息每股0.4281元，2023年末期息為0.4245元。

集團去年收益303.32億元，按年增6.1%﹔當中食品業務2024年收益錄得99.98億元，按年增長1.5%﹔佔集團總收益 33%﹔飲品業務收益192.41億元，按年增長8.2%，佔集團總收益 63.4%。

毛利率方面，去年毛利率上升2個百分點至32.5%，主要系產能提升以及產品結構優化所致。

飲料業務中，茶飲料事業收益85.75億元，按年增13.1%，果汁事業收益36.05億元，按年增5.9%，奶茶事業收益64.04億元，按年增1.6%等。

其他報道

全日沽空金額減12% 阿里沽空減9%

恒指收市升652點 成交跌穿2600億 科指升4% 長和升21%

瑞穗：中國擴大刺激實現穩定增長 人民幣政策原則上不會改變

澳新：內地經濟目標為不確定性保留靈活性、政策空間

瑞穗：中國新增地方專項債額度超預期

滬指連升兩個交易日 收漲0.53%

國務院研究室副主任：將通過各種政策推動物價溫和回升

美國商務部長沒有透露關稅將降低多少

碧桂園據報已錯過達成境外債重組協議日期

廣發證券撤換香港子公司董事長和CEO

PAObank獲保險代理機構牌照 與平安香港、富衛推一般保險及壽險

半日沽空金額減26% 南方恒生科技街貨見15個月低

迪士尼據報裁員200人 涉ABC新聞及娛樂部門

五礦資源：MLB收到秘魯稅務法院有利判決

恒指半日升377點 科指1.8% 長和升21% 北水轉流入

標普2月香港PMI跌穿50 跌至49 見8個月低

滬深三大指數半日個別走 滬指以近半日高位收市

據報貝萊德收購長和港口 獲特朗普支持 助削弱中國在相關地區影響力

港元拆息個別發展 1個月HIBOR見逾兩周低 貼現窗投放19億元 總結餘兩周高

長和售港口分析稱利好 曾創27年最大升幅 成交近十年最多

百度據報擬發行5年期及10年期人民幣計價票據 籌100億人民幣

特朗普指責拜登讓雞蛋價格「失控」 感謝馬斯克貢獻

積金評級：2月人均強積金賺6700元 首兩個月人均獲利1.1萬元