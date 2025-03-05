統一企業（0220）公布，2024年的純利按年增10.9%至18.49億元人民幣（下同），每股盈利為0.4281元﹔未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為36.2億元，按年升5.7%﹔派末期息每股0.4281元，2023年末期息為0.4245元。
集團去年收益303.32億元，按年增6.1%﹔當中食品業務2024年收益錄得99.98億元，按年增長1.5%﹔佔集團總收益 33%﹔飲品業務收益192.41億元，按年增長8.2%，佔集團總收益 63.4%。
毛利率方面，去年毛利率上升2個百分點至32.5%，主要系產能提升以及產品結構優化所致。
飲料業務中，茶飲料事業收益85.75億元，按年增13.1%，果汁事業收益36.05億元，按年增5.9%，奶茶事業收益64.04億元，按年增1.6%等。
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